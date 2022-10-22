22 октября 2022
21 октября 2022

Дороги Челябинска покроются льдом

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед.Челябинск, погода, гололед, климат, лед, гололедица
Челябинцев просят надевать обувь, которая мало скользит Фото:

В ближайшие сутки на улицах Челябинска станет скользко. Об этом сообщили URA.RU 23 октября в Единой диспетчерской дежурной службе города.

«В связи с ожидаемыми низкими температурами воздуха в ночное время (-1, -2 градуса) на дорогах города и тротуарах возможны гололедные явления. Будьте осторожны! По возможности надевайте малоскользящую обувь. При движении на автотранспорте соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — предупредили в ЕДДС.

Ночные температуры в Челябинской области будут опускаться ниже нулевой отметки до конца следующей недели. Самыми низкими они ожидаются в конце недели, в ночь на 28 октября: столбик термометра опустится до -3 градусов.

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В ближайшие сутки на улицах Челябинска станет скользко. Об этом сообщили URA.RU 23 октября в Единой диспетчерской дежурной службе города. «В связи с ожидаемыми низкими температурами воздуха в ночное время (-1, -2 градуса) на дорогах города и тротуарах возможны гололедные явления. Будьте осторожны! По возможности надевайте малоскользящую обувь. При движении на автотранспорте соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — предупредили в ЕДДС. Ночные температуры в Челябинской области будут опускаться ниже нулевой отметки до конца следующей недели. Самыми низкими они ожидаются в конце недели, в ночь на 28 октября: столбик термометра опустится до -3 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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