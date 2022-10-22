Дороги Челябинска покроются льдом

Челябинцев просят надевать обувь, которая мало скользит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие сутки на улицах Челябинска станет скользко. Об этом сообщили URA.RU 23 октября в Единой диспетчерской дежурной службе города.

«В связи с ожидаемыми низкими температурами воздуха в ночное время (-1, -2 градуса) на дорогах города и тротуарах возможны гололедные явления. Будьте осторожны! По возможности надевайте малоскользящую обувь. При движении на автотранспорте соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — предупредили в ЕДДС.

Ночные температуры в Челябинской области будут опускаться ниже нулевой отметки до конца следующей недели. Самыми низкими они ожидаются в конце недели, в ночь на 28 октября: столбик термометра опустится до -3 градусов.