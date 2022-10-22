Инцидент произошел в лифте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменцы поделились в соцсетях видео, как один из жителей жилого комплекса Ново-Патрушево издевался в лифте над кошкой. Мужчина пинал животное на протяжении минуты, после чего забрал его с собой.

«В Ново-Патрушево мужчина зашел в лифт одной из многоэтажек и бросил кошку, затем начал ее пинать», — кратко описал происходящее автор поста в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Он также добавил видео, на котором камера видеофиксации в лифте сняла этот инцидент.

В комментариях пользователи высказали свое негодование, обвинив мужчину в непристойном поведении. «Если вас так раздражает животное, то почему нельзя просто отдать бесплатно тем людям, которые бы с удовольствием взяли и заботились», — написала Анна Шабелянская. «Вот сволочь!» — выразилась Валентина Самсонова. «Где зоозащитные организации? Нужно наказать мужчину обязательно. Сегодня кот, завтра какой-нибудь ребенок», — считает Наталья Митина.

URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.