22 октября 2022
21 октября 2022

Тюменцев взбесил мужчина, который пинал кошку в лифте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, спальный район, подъезд
Инцидент произошел в лифте Фото:

Тюменцы поделились в соцсетях видео, как один из жителей жилого комплекса Ново-Патрушево издевался в лифте над кошкой. Мужчина пинал животное на протяжении минуты, после чего забрал его с собой.

«В Ново-Патрушево мужчина зашел в лифт одной из многоэтажек и бросил кошку, затем начал ее пинать», — кратко описал происходящее автор поста в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Он также добавил видео, на котором камера видеофиксации в лифте сняла этот инцидент.

В комментариях пользователи высказали свое негодование, обвинив мужчину в непристойном поведении. «Если вас так раздражает животное, то почему нельзя просто отдать бесплатно тем людям, которые бы с удовольствием взяли и заботились», — написала Анна Шабелянская. «Вот сволочь!» — выразилась Валентина Самсонова. «Где зоозащитные организации? Нужно наказать мужчину обязательно. Сегодня кот, завтра какой-нибудь ребенок», — считает Наталья Митина.

URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Тюменцы поделились в соцсетях видео, как один из жителей жилого комплекса Ново-Патрушево издевался в лифте над кошкой. Мужчина пинал животное на протяжении минуты, после чего забрал его с собой. «В Ново-Патрушево мужчина зашел в лифт одной из многоэтажек и бросил кошку, затем начал ее пинать», — кратко описал происходящее автор поста в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Он также добавил видео, на котором камера видеофиксации в лифте сняла этот инцидент. В комментариях пользователи высказали свое негодование, обвинив мужчину в непристойном поведении. «Если вас так раздражает животное, то почему нельзя просто отдать бесплатно тем людям, которые бы с удовольствием взяли и заботились», — написала Анна Шабелянская. «Вот сволочь!» — выразилась Валентина Самсонова. «Где зоозащитные организации? Нужно наказать мужчину обязательно. Сегодня кот, завтра какой-нибудь ребенок», — считает Наталья Митина. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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