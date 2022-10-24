В США уличили власти во лжи о России и начале СВО

The American Conservative: США лгут американцам о России и спецоперации

24 октября 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

США причастны ко лжи о России и начале спецоперации, сообщают американские СМИ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США пытаются убедить американцем в том, что Россия начала специальную операцию на территории Украины без причины, а также лгут об украинском кризисе. Об этом пишет американское издание The American Conservative. «Аргумент, что это было совершенно неспровоцированно, в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем — откровенно лжив. Уважаемые аналитики уже более четверти века предупреждали, что расширение НАТО на восток до границы с Россией закончится плохо, независимо от того, кто правит в Москве, поскольку этот шаг по своей сути несет угрозу и затрагивает важные интересы России», — высказал свое мнение старший научный сотрудник Института Катона и автор The American Conservative Тед Галлен Карпентер. Карпентер отметил, что власти США пытаются убедить американцев и западные страны при помощи близких к государству СМИ в том, что Россия без причин начала проводить СВО на Украине. Он сообщил, что согласованный шквал пропаганды со стороны администрации и ее союзников настаивает на том, что Украина это важнейший элемент свободы и демократии, который в данный момент подвергается нападению со стороны России. Ранее Fox News уличило президента США Джо Байдена во лжи о Путине. Там же заявили, что в росте цен на бензин в США виновата преступная политика американского лидера, а не президент РФ Владимир Путин.

США пытаются убедить американцем в том, что Россия начала специальную операцию на территории Украины без причины, а также лгут об украинском кризисе. Об этом пишет американское издание The American Conservative. «Аргумент, что это было совершенно неспровоцированно, в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем — откровенно лжив. Уважаемые аналитики уже более четверти века предупреждали, что расширение НАТО на восток до границы с Россией закончится плохо, независимо от того, кто правит в Москве, поскольку этот шаг по своей сути несет угрозу и затрагивает важные интересы России», — высказал свое мнение старший научный сотрудник Института Катона и автор The American Conservative Тед Галлен Карпентер. Карпентер отметил, что власти США пытаются убедить американцев и западные страны при помощи близких к государству СМИ в том, что Россия без причин начала проводить СВО на Украине. Он сообщил, что согласованный шквал пропаганды со стороны администрации и ее союзников настаивает на том, что Украина это важнейший элемент свободы и демократии, который в данный момент подвергается нападению со стороны России. Ранее Fox News уличило президента США Джо Байдена во лжи о Путине. Там же заявили, что в росте цен на бензин в США виновата преступная политика американского лидера, а не президент РФ Владимир Путин.