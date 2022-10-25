Якушев собрал федеральных ВИПов на патриотический форум в Ельцин центре

26 октября 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

В планах гостей форума обсудить проблему исторических фэйков, патриотизма и преемственности поколений Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ельцин Центре в Екатеринбурге по инициативе полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, Российского военно-исторического общества и Министерства просвещения РФ проходит форум «История для будущего. Урал». На нем обсудят историю и перспективы развития Урала. Ожидается, что мероприятие посетят 400 человек, среди которых будут почетные федеральные гости, местные чиновники и учащиеся школ и вузов. «Задача форума — создание статусной экспертной площадки обмена мнениями по истории и перспективам развития регионов Урала, их особой роли в создании „щита и меча“ в прошлом, настоящем и будущем страны», — говорится в анонсе мероприятия на официальном сайте форума. В планах обсудить проблемы ложной исторической информации о России, распространяемой в СМИ, массовой культуре и интернете, рассудить, почему Урал — это оружейная кузница страны и родина патриотизма. Также спикеры обратят внимание на поддержку и развитие преемственности поколений на Урале. Важную роль в организации форума сыграл полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, благодаря которому смогла состояться эта образовательная программа. Среди именитых гостей в списке спикеров числятся начальник департамента по координации вопросов госполитики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента Владислав Кононов, первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев и зампредседателя комитета Госдумы Федерального собрания РФ по экономической политике Станислав Наумов. Также перед участниками форума выступят исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов, заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов и директор филиала ВЦИОМ-Урал Владимир Гришин. Ранее журналист Владимир Соловьев назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты» и раскритиковал Ельцин Центр за непатриотизм. К критике также не раз подключались режиссер Никита Михалков и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Медийных лиц смущает, что на площадке ЕЦ часто транслируют неоднозначные постановки, выставки, лекции и фильмы. Однако Ельцин Центр меняет подход к формированию своей программы на фоне обвинений в тиражировании антироссийской повестки.

В Ельцин Центре в Екатеринбурге по инициативе полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, Российского военно-исторического общества и Министерства просвещения РФ проходит форум «История для будущего. Урал». На нем обсудят историю и перспективы развития Урала. Ожидается, что мероприятие посетят 400 человек, среди которых будут почетные федеральные гости, местные чиновники и учащиеся школ и вузов. «Задача форума — создание статусной экспертной площадки обмена мнениями по истории и перспективам развития регионов Урала, их особой роли в создании „щита и меча“ в прошлом, настоящем и будущем страны», — говорится в анонсе мероприятия на официальном сайте форума. В планах обсудить проблемы ложной исторической информации о России, распространяемой в СМИ, массовой культуре и интернете, рассудить, почему Урал — это оружейная кузница страны и родина патриотизма. Также спикеры обратят внимание на поддержку и развитие преемственности поколений на Урале. Важную роль в организации форума сыграл полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, благодаря которому смогла состояться эта образовательная программа. Среди именитых гостей в списке спикеров числятся начальник департамента по координации вопросов госполитики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента Владислав Кононов, первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев и зампредседателя комитета Госдумы Федерального собрания РФ по экономической политике Станислав Наумов. Также перед участниками форума выступят исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов, заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов и директор филиала ВЦИОМ-Урал Владимир Гришин. Ранее журналист Владимир Соловьев назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты» и раскритиковал Ельцин Центр за непатриотизм. К критике также не раз подключались режиссер Никита Михалков и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Медийных лиц смущает, что на площадке ЕЦ часто транслируют неоднозначные постановки, выставки, лекции и фильмы. Однако Ельцин Центр меняет подход к формированию своей программы на фоне обвинений в тиражировании антироссийской повестки.