Немецкий политик посчитал угрозу ФРГ из Китая более реальной, чем из России

26 октября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Политик раскритиковал мнение СДПГ Фото: Ксения Фикс © URA.RU Правительство Германии должно освободится от зависимости Китая. Об этом заявил эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Норберт Реттген. По его словам, последствием Народного конгресса должно стать окончательное избавление от наивности в отношениях с Китаем. «Канцлер Шольц хочет позволить китайскому государству войти в порт Гамбурга и, таким образом, еще больше увеличить нашу зависимость», — приводит издание OOZ слова Реттгена, который раскритиковал мнение Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По его словам, Германия ведет политику с Китаем в неправильном направлении. Издание отмечает, что кабинет министров Германии одобрил в среду инвестиции китайской Cosco в 24,9% акций в один из трех терминалов логистической фирмы HHLA. Она расположена в крупнейшем порту Германии в Гамбурге. Ранее сообщалось, что Запад испугался господства Китая. Также Запад опасается, что Китай под управлением главы страны Си Цзиньпина будет противостоять иностранному вмешательству и защищает собственные интересы.

Правительство Германии должно освободится от зависимости Китая. Об этом заявил эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Норберт Реттген. По его словам, последствием Народного конгресса должно стать окончательное избавление от наивности в отношениях с Китаем. «Канцлер Шольц хочет позволить китайскому государству войти в порт Гамбурга и, таким образом, еще больше увеличить нашу зависимость», — приводит издание OOZ слова Реттгена, который раскритиковал мнение Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По его словам, Германия ведет политику с Китаем в неправильном направлении. Издание отмечает, что кабинет министров Германии одобрил в среду инвестиции китайской Cosco в 24,9% акций в один из трех терминалов логистической фирмы HHLA. Она расположена в крупнейшем порту Германии в Гамбурге. Ранее сообщалось, что Запад испугался господства Китая. Также Запад опасается, что Китай под управлением главы страны Си Цзиньпина будет противостоять иностранному вмешательству и защищает собственные интересы.