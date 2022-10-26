Аналитики назвали средний срок продажи авто в Пермском крае

Жители Пермского края продают автомобили в среднем за 29 дней

По России в среднем автовладельцы продают авто за 36 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В среднем у жителей Пермского края уходит 29 дней на то, чтобы продать свое авто. Об этом URA.RU рассказали аналитики портала «Дром».

«По результатам исследования, в текущей ситуации в Пермском крае автомобиль находит себе нового хозяина в среднем за 29 дней», — рассказали аналитики портала. В предыдущем году такой срок составлял 27 дней.

По России в целом срок продажи авто с рук составляет 36 дней. Это больше, чем в предыдущем году, но значительно меньше, чем в пандемийный 2020 год. Также сократилась и средняя стоимость проданных машин. В октябре текущего года она составила 694 тыс. рублей, что на 20% меньше, чем год назад. Среди регионов машины дольше всего продаются в Мурманской области (55 дней), Амурской области и Еврейской автономной области (по 52 дня).

Аналитики отмечают, что средний срок продажи автомобилей у россиян будет только увеличиваться. Причина этого — продолжающийся спад спроса и рост предложения на рынке.