Крупная компания Пермского края ищет водителей на зарплату в 80 тысяч

«Азоттех» набирает сотрудников Фото: Илья Московец © URA.RU

Крупная пермская горнодобывающая компания «Азоттех» ищет водителей и бурильщиков для работы в Горнозаводске. Зарплату обещают — от 80 тысяч рублей. Объявления с вакансиями компания разместила в городских пабликах. Зарплаты указаны на официальном сайте.

«ООО „АЗОТТЕХ“: на постоянную работу требуются водители-операторы смесительно-зарядной машины (СЗМ), водители-доставщики, машинисты буровой установки, операторы самоходной буровой установки, слесари по ремонту оборудования и аппаратчики приготовления эмульсии. Работа в Горнозаводске и Чусовом. Официальное трудоустройство», — указано в объявлении.

На официальном сайте также размещены объявления. В них есть две разные вакансии водителей СЗМ. В одной указано, что готовы платить от 80 тысяч рублей. Работать придется вахтовым методом: два месяца через месяц. Где именно — не указано. Во второй вакансии стоит уровень зарплаты от 40 тысяч рублей. В ней из условий — пятидневная рабочая неделя.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод, выпускающий боеприпасы, ищет сотрудников без опыта работы. Заработная плата — до 60 000 рублей.