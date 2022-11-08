Мэрия выставила на продажу недостроенный отель в металлургическом районе Челябинска на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасская. Недострой был изъят у компании ООО «Мечелстрой» по решению суда. Начальная цена лота составила 1 млн 72 тысячи рублей, сообщается на сайте администрации.
«Объект незавершенного строительства расположен в границах земельного участка площадью 5 тысяч 762 квадратных метра, адрес: Челябинская область, город Челябинск, район Металлургический, на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасская. Начальная цена предмета аукциона составила 1 млн 72 тысячи рублей», — говорится в документации.
Суд по изъятию недостроя у ООО «Метчелстрой» мэрия выиграла 17 марта 2021 года. Согласно сервису «СБИС», компания принадлежит Александру Воробьеву (67%). Бизнесмен также является учредителем компании-застройщика ООО «Честр» и руководителем фирмы «Создание», занимающейся строительством и реконструкцией зданий и сооружений.
Степень готовности отеля составляет 7%. В акте обследования указано, что территория участка ограждена бетонным забором, на самой строительной площадке расположены бетонные фундаменты с арматурой, растут деревья и кустарники. Рядом находится асфальтированный проезд и автопарковка.
Заявки на участие в аукционе подаются с 10 ноября по 12 декабря 2022 года. Сами торги по продаже недостроенного гостиничного комплекса состоятся 20 декабря 2022.
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