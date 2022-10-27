27 октября 2022

Минздрав РФ и власти ХМАО выплатят врачам миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Филатовская клиника. Тюмень, врачи, доктора, медики, филатовская клиника
Врачи работающие в районах Крайнего Севера получат по 2 миллиона рублей Фото:

Правительство ХМАО одобрило заявку в Министерство здравоохранения РФ на участие региона в программе по единовременным выплатам врачам и медицинским работникам. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает официальный telegram-канал главы округа.

«Единовременные выплаты предоставляются для врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, которые работают в сельской местности или рабочих поселках, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Врачам полагается по 2 миллиона рублей, а другим медицинским работникам по 1 млн», — уточняется на сайте правительства.

Кроме того, врачам положен миллион рублей и 500 тысяч фельдшерам, переехавшим для работы в города с населением до 50 тысяч человек. Сейчас в ХМАО требуется порядка 75 врачей и 12 фельдшеров.

Ранее URA.RU писало, что резервный фонд России выдал ХМАО 5 млн рублей на выплаты медикам. Выплаты полагались врачам, участвующих в проведении вакцинации, за дополнительную нагрузку и на оплату отпусков.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Правительство ХМАО одобрило заявку в Министерство здравоохранения РФ на участие региона в программе по единовременным выплатам врачам и медицинским работникам. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает официальный telegram-канал главы округа. «Единовременные выплаты предоставляются для врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, которые работают в сельской местности или рабочих поселках, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Врачам полагается по 2 миллиона рублей, а другим медицинским работникам по 1 млн», — уточняется на сайте правительства. Кроме того, врачам положен миллион рублей и 500 тысяч фельдшерам, переехавшим для работы в города с населением до 50 тысяч человек. Сейчас в ХМАО требуется порядка 75 врачей и 12 фельдшеров. Ранее URA.RU писало, что резервный фонд России выдал ХМАО 5 млн рублей на выплаты медикам. Выплаты полагались врачам, участвующих в проведении вакцинации, за дополнительную нагрузку и на оплату отпусков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...