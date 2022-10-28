28 октября 2022

Россия соберет Армению и Азербайджан за столом переговоров

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков подтвердил встречу лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Кремле подтвердили проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал положительный ответ на соответствующий вопрос.

«Да, могу», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить проведение переговоров между Россией Арменией и Азербайджаном 31 октября. Его слова передают РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Азербайджан, Армения и России были в едином государстве совсем недавно, поэтому между государствами много общего, что поможет решить конфликты. Об этом он сообщил, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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В Кремле подтвердили проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 31 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал положительный ответ на соответствующий вопрос. «Да, могу», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить проведение переговоров между Россией Арменией и Азербайджаном 31 октября. Его слова передают РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Азербайджан, Армения и России были в едином государстве совсем недавно, поэтому между государствами много общего, что поможет решить конфликты. Об этом он сообщил, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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