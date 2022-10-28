Путин припомнил партнерам общее прошлое, пообещав решить конфликт

Путин пообещал урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией

28 октября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Россия заинтересована в мире между Азербайджаном и Арменией, уточнил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан, Армения и России были в едином государстве совсем недавно, поэтому между государствами много общего, что поможет решить конфликты. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. «Что касается армяно-азербайджанского урегулирования, мы и сегодня делаем все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном. Сразу бы хотел отметить, это всем понятно, для всех очевидно: и Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же, как и Россия, — все мы входили в единое государство», — заявил президент, текст его выступления приводится на сайте Кремля. Российский лидер считает, что не учитывать огромное количество связей России и с Ереваном, и с Баку — просто невозможно. Путин также уточнил, что РФ будет активно участвовать в нормализации отношений между партнерами. Он добавил, что Россия лично заинтересована в том, чтобы в регионе была спокойная атмосфера.

Азербайджан, Армения и России были в едином государстве совсем недавно, поэтому между государствами много общего, что поможет решить конфликты. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. «Что касается армяно-азербайджанского урегулирования, мы и сегодня делаем все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном. Сразу бы хотел отметить, это всем понятно, для всех очевидно: и Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же, как и Россия, — все мы входили в единое государство», — заявил президент, текст его выступления приводится на сайте Кремля. Российский лидер считает, что не учитывать огромное количество связей России и с Ереваном, и с Баку — просто невозможно. Путин также уточнил, что РФ будет активно участвовать в нормализации отношений между партнерами. Он добавил, что Россия лично заинтересована в том, чтобы в регионе была спокойная атмосфера.