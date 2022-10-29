29 октября 2022

Свердловчан лишат телевидения и радио на четыре дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка старых телевизоров в кинотеатре
Жители трех населенных пунктов могут столкнуться с кратковременными отключениями телерадиовещания Фото:

Жители Санкино (Алапаевский район), села Средний Бугалыш (Красноуфимск) и Талицы могут столкнуться с кратковременными отключениями в работе телерадиосигнала с 31 октября по 3 ноября. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) на официальном сайте.

«31 октября в Санкино могут быть помехи при прослушивании „Радио России“. В селе Средний Бугалыш возможны неполадки в вещании радио и ТВ до 2 ноября, а в Талице до 3 ноября», — говорится в сообщении.

Некорректно работать будут каналы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», радио «Воскресенье» и «Волна». В указанные дни будут проходить профилактические или плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. В случае непогоды некоторые работы могут перенести или отменить вовсе, сообщается на сайте РТРС.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге и Свердловской области на время отключали федеральные каналы с 17 по 23 октября. Причиной отключения сигнала стали профилактические работы.

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Жители Санкино (Алапаевский район), села Средний Бугалыш (Красноуфимск) и Талицы могут столкнуться с кратковременными отключениями в работе телерадиосигнала с 31 октября по 3 ноября. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) на официальном сайте. «31 октября в Санкино могут быть помехи при прослушивании „Радио России“. В селе Средний Бугалыш возможны неполадки в вещании радио и ТВ до 2 ноября, а в Талице до 3 ноября», — говорится в сообщении. Некорректно работать будут каналы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», радио «Воскресенье» и «Волна». В указанные дни будут проходить профилактические или плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. В случае непогоды некоторые работы могут перенести или отменить вовсе, сообщается на сайте РТРС. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге и Свердловской области на время отключали федеральные каналы с 17 по 23 октября. Причиной отключения сигнала стали профилактические работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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