Свердловчан лишат телевидения и радио на четыре дня

Жители трех населенных пунктов могут столкнуться с кратковременными отключениями телерадиовещания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Санкино (Алапаевский район), села Средний Бугалыш (Красноуфимск) и Талицы могут столкнуться с кратковременными отключениями в работе телерадиосигнала с 31 октября по 3 ноября. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) на официальном сайте.

«31 октября в Санкино могут быть помехи при прослушивании „Радио России“. В селе Средний Бугалыш возможны неполадки в вещании радио и ТВ до 2 ноября, а в Талице до 3 ноября», — говорится в сообщении.

Некорректно работать будут каналы РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», радио «Воскресенье» и «Волна». В указанные дни будут проходить профилактические или плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. В случае непогоды некоторые работы могут перенести или отменить вовсе, сообщается на сайте РТРС.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге и Свердловской области на время отключали федеральные каналы с 17 по 23 октября. Причиной отключения сигнала стали профилактические работы.