Кадыров объявил «славную охоту» в зоне спецоперации

30 октября 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров выразил уверенность в победе РФ в ходе СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил охоту в зоне СВО на поборников «европейских ценностей», в частности — американскую дивизию. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Уже в который раз [депутат Госдумы] Адам Делимханов сделал обращение к засидевшимся чеченоговорящим поборникам европейских „ценностей“ из так называемых ичкерийских батальонов, чтобы они не прятались за спинами украинских сатанистов и показали себя в любом месте от Херсона до Лисичанска.Также [чеченские] воины заявили, что не против появления в их зоне какой-то американской десантной дивизии, <…> Наши бойцы заинтригованы и не откажутся от дополнительного натовского оружия и техники. В ближайшие дни нас ждет славная охота», — пояснил Кадыров. Также он уточнил, что все эти вопросы обсуждались в ходе совещании в генеральном штабе с командирами чеченских силовых структур. Под конец глава Чечни выразил уверенность в том, что «победа будет за нами!». Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что российские войска переходят в наступление в ходе спецоперации на Украине. Он уточнил, что нападения на Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут происходить каждый день. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и войск нацбатов.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил охоту в зоне СВО на поборников «европейских ценностей», в частности — американскую дивизию. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Уже в который раз [депутат Госдумы] Адам Делимханов сделал обращение к засидевшимся чеченоговорящим поборникам европейских „ценностей“ из так называемых ичкерийских батальонов, чтобы они не прятались за спинами украинских сатанистов и показали себя в любом месте от Херсона до Лисичанска.Также [чеченские] воины заявили, что не против появления в их зоне какой-то американской десантной дивизии, <…> Наши бойцы заинтригованы и не откажутся от дополнительного натовского оружия и техники. В ближайшие дни нас ждет славная охота», — пояснил Кадыров. Также он уточнил, что все эти вопросы обсуждались в ходе совещании в генеральном штабе с командирами чеченских силовых структур. Под конец глава Чечни выразил уверенность в том, что «победа будет за нами!». Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что российские войска переходят в наступление в ходе спецоперации на Украине. Он уточнил, что нападения на Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут происходить каждый день. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и войск нацбатов.