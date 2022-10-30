NYT: удары по кораблям в Севастополе были нанесены ВСУ

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Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
Удар ВСУ в Севастополе был нанесен беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удар по кораблям российского флота в Севастополе был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The New York Times.

«Украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту Черноморского флота Севастополя», — пишет газета. В The New York Times отметили, что таким образом Украина продемонстрировала «новые возможности» своего вооружения.

Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что эта атака была самой массированной с начала спецоперации. Он отметил, что ее целью являлись военные объекты российского флота, передает LIFE.ru.

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Удар по кораблям российского флота в Севастополе был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The New York Times. «Украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту Черноморского флота Севастополя», — пишет газета. В The New York Times отметили, что таким образом Украина продемонстрировала «новые возможности» своего вооружения. Утром 29 октября акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что эта атака была самой массированной с начала спецоперации. Он отметил, что ее целью являлись военные объекты российского флота, передает LIFE.ru.
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