Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ

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Войска РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ на три километра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь обороны Вооруженных силу Украины (ВСУ) более чем на три километра. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики (ДНР)», — заявили в ведомстве в ходе брифинга. Уточняется, сто российские войска уничтожили более ста украинских бойцов и несколько видов техники. Также несколько бойцов ВСУ были взяты в плен.

Также российские военные отбросили ВСУ на исходные рубежи. Это произошло на на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения ЛДНР.

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Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь обороны Вооруженных силу Украины (ВСУ) более чем на три километра. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики (ДНР)», — заявили в ведомстве в ходе брифинга. Уточняется, сто российские войска уничтожили более ста украинских бойцов и несколько видов техники. Также несколько бойцов ВСУ были взяты в плен. Также российские военные отбросили ВСУ на исходные рубежи. Это произошло на на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения ЛДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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