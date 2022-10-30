Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ

30 октября 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Войска РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ на три километра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь обороны Вооруженных силу Украины (ВСУ) более чем на три километра. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики (ДНР)», — заявили в ведомстве в ходе брифинга. Уточняется, сто российские войска уничтожили более ста украинских бойцов и несколько видов техники. Также несколько бойцов ВСУ были взяты в плен. Также российские военные отбросили ВСУ на исходные рубежи. Это произошло на на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения ЛДНР.

Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь обороны Вооруженных силу Украины (ВСУ) более чем на три километра. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики (ДНР)», — заявили в ведомстве в ходе брифинга. Уточняется, сто российские войска уничтожили более ста украинских бойцов и несколько видов техники. Также несколько бойцов ВСУ были взяты в плен. Также российские военные отбросили ВСУ на исходные рубежи. Это произошло на на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения ЛДНР.