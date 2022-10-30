Минобороны РФ: Черноморский флот атаковали с гражданских судов Украины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, черноморский флот, корабль, военный, вмф рф, сметливый, сторожевой корабль
Минобороны заявило о поднятии обломков украинского беспилотника, которые запустили с побережья у Одессы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотник был запущен с борта гражданского суда в ходе удара по кораблям Черноморского флота, российские военные подняли его обломки. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе Одессы. По мнению специалистов, это может говорить о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов», — заявило ведомство в telegram-канале. Также уточняется, что беспилотники двигались по зоне «зернового коридора». В связи с этим, они могли быть запущены с одного из судов, который использовался для вывоза зерна.

Ранее The New York Times сообщали, что удары по кораблям в Севастополе были нанесены ВСУ. Сам теракт произошел 29 октября с утра.

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Украинский беспилотник был запущен с борта гражданского суда в ходе удара по кораблям Черноморского флота, российские военные подняли его обломки. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе Одессы. По мнению специалистов, это может говорить о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов», — заявило ведомство в telegram-канале. Также уточняется, что беспилотники двигались по зоне «зернового коридора». В связи с этим, они могли быть запущены с одного из судов, который использовался для вывоза зерна. Ранее The New York Times сообщали, что удары по кораблям в Севастополе были нанесены ВСУ. Сам теракт произошел 29 октября с утра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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