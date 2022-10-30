Российские военные отбросили ВСУ на исходные рубежи

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Украинские военные потеряли 180 человек на николаево-криворожском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ отбросили украинских солдат на исходные позиции на купянском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В направлении Купянска уничтожены 250 украинских военных.

«ВС РФ отбросили на исходные позиции ВСУ и наемников на купянском направлении, уничтожено до 250 украинских военных и боевиков», — сообщает Минобороны России. Также Киев потерял более 180 человек на николаево-криворожском направлении. ВСУ были отброшены на исходные рубежи.

Наступление Киева было остановлено и в направлении Красного Лимана. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и один танк.

Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основная ее цель — защита мирного населения от геноцида киевских властей.

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Вооруженные силы РФ отбросили украинских солдат на исходные позиции на купянском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В направлении Купянска уничтожены 250 украинских военных. «ВС РФ отбросили на исходные позиции ВСУ и наемников на купянском направлении, уничтожено до 250 украинских военных и боевиков», — сообщает Минобороны России. Также Киев потерял более 180 человек на николаево-криворожском направлении. ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Наступление Киева было остановлено и в направлении Красного Лимана. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и один танк. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основная ее цель — защита мирного населения от геноцида киевских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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