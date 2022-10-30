Российские военные отбросили ВСУ на исходные рубежи

Вооруженные силы РФ отбросили украинских солдат на исходные позиции на купянском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В направлении Купянска уничтожены 250 украинских военных.
«ВС РФ отбросили на исходные позиции ВСУ и наемников на купянском направлении, уничтожено до 250 украинских военных и боевиков», — сообщает Минобороны России. Также Киев потерял более 180 человек на николаево-криворожском направлении. ВСУ были отброшены на исходные рубежи.
Наступление Киева было остановлено и в направлении Красного Лимана. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и один танк.
Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основная ее цель — защита мирного населения от геноцида киевских властей.
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Вооруженные силы РФ отбросили украинских солдат на исходные позиции на купянском и николаево-криворожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В направлении Купянска уничтожены 250 украинских военных. «ВС РФ отбросили на исходные позиции ВСУ и наемников на купянском направлении, уничтожено до 250 украинских военных и боевиков», — сообщает Минобороны России. Также Киев потерял более 180 человек на николаево-криворожском направлении. ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Наступление Киева было остановлено и в направлении Красного Лимана. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и один танк. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основная ее цель — защита мирного населения от геноцида киевских властей.