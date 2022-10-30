В Кремле возмутились невозможностью поговорить с Зеленским

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков уверен, что решающий голос по урегулированию конфликта на Украине — за Вашингтоном Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решающий голос о регулировании украинского конфликта стоит за США, а с президентом Украины уже не о чем говорить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что решающий голос — за Вашингтоном. Ну невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент <…> господин [Владимир] Зеленский, но <…> договоренности [с ним] ничего не стоят», — сказал пресс-секретарь президента РФ в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее Песков заявил, что нужно менять систему управления в России. По его словам, это совершенно естественный процесс.

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Решающий голос о регулировании украинского конфликта стоит за США, а с президентом Украины уже не о чем говорить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очевидно, что решающий голос — за Вашингтоном. Ну невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент <…> господин [Владимир] Зеленский, но <…> договоренности [с ним] ничего не стоят», — сказал пресс-секретарь президента РФ в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ранее Песков заявил, что нужно менять систему управления в России. По его словам, это совершенно естественный процесс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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