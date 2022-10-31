Ухудшение погоды привело к заторам на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск 31 октября в вечерний час пик испытывает серьезные проблемы с движением автотранспорта. Пробки достигли семи баллов из-за многочисленных аварий. Это следует из данных сервиса «Яндекс-пробки».

«Пробка из-за аварии образовалась на Свердловском тракте в сторону ЧМЗ за пересечением проспекта Победы. Пробка наблюдается на Копейском шоссе из-за ДТП в районе ТРК „Алмаз“. В целом по городу движение серьезно затруднено», — сообщает сервис «Яндекс-пробки».

Проблемы на дорогах у жителей Челябинска начались утром 31 октября из-за метели и гололеда. Подобная погода продержится в течение десяти дней. В мэрии Челябинска согласовали применение соли на дорогах.