Вечерние пробки достигли в Челябинске семи баллов из-за многочисленных аварий. Скрин

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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, пробка, ночь, дорога, автотранспорт
Ухудшение погоды привело к заторам на дорогах Фото:

Челябинск 31 октября в вечерний час пик испытывает серьезные проблемы с движением автотранспорта. Пробки достигли семи баллов из-за многочисленных аварий. Это следует из данных сервиса «Яндекс-пробки».

«Пробка из-за аварии образовалась на Свердловском тракте в сторону ЧМЗ за пересечением проспекта Победы. Пробка наблюдается на Копейском шоссе из-за ДТП в районе ТРК „Алмаз“. В целом по городу движение серьезно затруднено», — сообщает сервис «Яндекс-пробки».

Проблемы на дорогах у жителей Челябинска начались утром 31 октября из-за метели и гололеда. Подобная погода продержится в течение десяти дней. В мэрии Челябинска согласовали применение соли на дорогах.

Погодные условия не изменятся в ближайшие десять дней
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Челябинск 31 октября в вечерний час пик испытывает серьезные проблемы с движением автотранспорта. Пробки достигли семи баллов из-за многочисленных аварий. Это следует из данных сервиса «Яндекс-пробки». «Пробка из-за аварии образовалась на Свердловском тракте в сторону ЧМЗ за пересечением проспекта Победы. Пробка наблюдается на Копейском шоссе из-за ДТП в районе ТРК „Алмаз“. В целом по городу движение серьезно затруднено», — сообщает сервис «Яндекс-пробки». Проблемы на дорогах у жителей Челябинска начались утром 31 октября из-за метели и гололеда. Подобная погода продержится в течение десяти дней. В мэрии Челябинска согласовали применение соли на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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