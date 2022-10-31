Птицефабрика-банкрот в Челябинской области подешевела на 50 млн рублей

31 октября 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Птицефабрику не могут продать с июля Фото: Илья Московец © URA.RU Собственник снизил цену на птицефабрику «Бектыш», расположенную в Еткульском районе Челябинской области. Агрокомплекс, выставленный на продажу в июле, к октябрю потерял в цене 50 млн рублей. «Продам действующую Птицефабрику „Бектыш“. Цена — 230 млн рублей. Животноводческий агрокомплекс выпускает мясо кур, натуральные колбасы, копчености, рулеты, полуфабрикаты, продукцию для пикника, пельмени», — говорится в объявлении о продаже на сайте «Авито». На реализацию выставлены производственный комплекс, колбасный цех, офисное здание, земельный участок площадью 814 га и другие помещения. Фабрика выпускает фирменный продукт под брендом «Бектышская курочка». По данным информационной системы СБИС, ООО «Бектыш» признано банкротом. В отношении сельхозпредприятия введена процедура конкурсного производства. Скрин с сайта «Авито»

Собственник снизил цену на птицефабрику «Бектыш», расположенную в Еткульском районе Челябинской области. Агрокомплекс, выставленный на продажу в июле, к октябрю потерял в цене 50 млн рублей. «Продам действующую Птицефабрику „Бектыш“. Цена — 230 млн рублей. Животноводческий агрокомплекс выпускает мясо кур, натуральные колбасы, копчености, рулеты, полуфабрикаты, продукцию для пикника, пельмени», — говорится в объявлении о продаже на сайте «Авито». На реализацию выставлены производственный комплекс, колбасный цех, офисное здание, земельный участок площадью 814 га и другие помещения. Фабрика выпускает фирменный продукт под брендом «Бектышская курочка». По данным информационной системы СБИС, ООО «Бектыш» признано банкротом. В отношении сельхозпредприятия введена процедура конкурсного производства.