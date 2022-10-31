Птицефабрика-банкрот в Челябинской области подешевела на 50 млн рублей

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Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки, птицеводство
Птицефабрику не могут продать с июля Фото:

Собственник снизил цену на птицефабрику «Бектыш», расположенную в Еткульском районе Челябинской области. Агрокомплекс, выставленный на продажу в июле, к октябрю потерял в цене 50 млн рублей.

«Продам действующую Птицефабрику „Бектыш“. Цена — 230 млн рублей. Животноводческий агрокомплекс выпускает мясо кур, натуральные колбасы, копчености, рулеты, полуфабрикаты, продукцию для пикника, пельмени», — говорится в объявлении о продаже на сайте «Авито».

На реализацию выставлены производственный комплекс, колбасный цех, офисное здание, земельный участок площадью 814 га и другие помещения. Фабрика выпускает фирменный продукт под брендом «Бектышская курочка».

По данным информационной системы СБИС, ООО «Бектыш» признано банкротом. В отношении сельхозпредприятия введена процедура конкурсного производства.

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Собственник снизил цену на птицефабрику «Бектыш», расположенную в Еткульском районе Челябинской области. Агрокомплекс, выставленный на продажу в июле, к октябрю потерял в цене 50 млн рублей. «Продам действующую Птицефабрику „Бектыш“. Цена — 230 млн рублей. Животноводческий агрокомплекс выпускает мясо кур, натуральные колбасы, копчености, рулеты, полуфабрикаты, продукцию для пикника, пельмени», — говорится в объявлении о продаже на сайте «Авито». На реализацию выставлены производственный комплекс, колбасный цех, офисное здание, земельный участок площадью 814 га и другие помещения. Фабрика выпускает фирменный продукт под брендом «Бектышская курочка». По данным информационной системы СБИС, ООО «Бектыш» признано банкротом. В отношении сельхозпредприятия введена процедура конкурсного производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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