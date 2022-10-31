Вице-губернатор ХМАО раскрыл, когда военнослужащие получат рюкзаки мобилизованных

Вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев: мобилизованным отправят амуницию до 7 ноября

Мобилизованным отправят индивидуальный набор от властей ХМАО до 7 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев на заседании призывной комиссии по мобилизации сообщил о закупке запланированного количества «рюкзаков мобилизованных». Их планируется отправить в учебные центры Уральского федерального округа до 7 ноября, передает корреспондент URA.RU.

«Власти округа к основному стандартному обмундированию, которое предоставляется Министерством обороны, комплектуют индивидуальные наборы в виде рюкзаков. По списку, который мы первым утвердили, у нас поступило 100 процентов. Сейчас в частях, куда направлены мобилизованные из Югры, идет выдача комплектов. В Омске наборы получили 90 процентов мобилизованных, в Елани — 95 процентов. В Чебаркуль мы отправим до 7 ноября», — уточнил Забозлаев.

Вице-губернатор сообщил о поставке дополнительных предметов, запрос на которые был выявлен в ходе проведения прямых эфиров призывной комиссии по мобилизации. «С наших прямых эфиров поступили заявки по сапогам, резиновым и утепленным. Мы получили все комплекты, сейчас направляем их в места дислокации. Получено также 40 процентов саперных лопаток, остальные 60 поступят до 7 ноября», — добавил Забозлаев.

Ранее URA.RU писало о решении властей ХМАО проблемы с дизельным топливом. Правительство Югры закрыло эту потребность совместно с Министерством обороны, командованием части и администрацией Омской области.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен, а новый не планируется. С 1 ноября в стране начинается призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.