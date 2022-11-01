01 ноября 2022

На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган ввели новые ограничения

На 55-м км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган вводят реверсивное движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная трасса М-5 Урал. Челябинская область, автомагистраль, м5, перевозки, автодорога, трасса м5, дорога
Реверсивное движение ввели на 55-м км трассы Р-354 Фото:

Реверсивное движение ввели на 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Причина — ремонт железнодорожного переезда (рядом с поселком Марамзино — прим. ред.). Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодоре».

«2 ноября с 10-00 до 17-00 на ж/д переезде на 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Просим водителей следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения», — сказано в сообщении.

Ранее агентство сообщало, что движение на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в районе Тюбука остановили на час. Ограничение вводилось в ночь на 23 августа.

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Реверсивное движение ввели на 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Причина — ремонт железнодорожного переезда (рядом с поселком Марамзино — прим. ред.). Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодоре». «2 ноября с 10-00 до 17-00 на ж/д переезде на 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Просим водителей следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения», — сказано в сообщении. Ранее агентство сообщало, что движение на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в районе Тюбука остановили на час. Ограничение вводилось в ночь на 23 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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