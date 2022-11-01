На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган ввели новые ограничения

На 55-м км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган вводят реверсивное движение

02 ноября 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Реверсивное движение ввели на 55-м км трассы Р-354 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Реверсивное движение ввели на 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Причина — ремонт железнодорожного переезда (рядом с поселком Марамзино — прим. ред.). Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодоре». «2 ноября с 10-00 до 17-00 на ж/д переезде на 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Просим водителей следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения», — сказано в сообщении. Ранее агентство сообщало, что движение на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в районе Тюбука остановили на час. Ограничение вводилось в ночь на 23 августа.

Реверсивное движение ввели на 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Причина — ремонт железнодорожного переезда (рядом с поселком Марамзино — прим. ред.). Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодоре». «2 ноября с 10-00 до 17-00 на ж/д переезде на 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Просим водителей следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения», — сказано в сообщении. Ранее агентство сообщало, что движение на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в районе Тюбука остановили на час. Ограничение вводилось в ночь на 23 августа.