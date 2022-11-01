Поезд Деда Мороза посетит два пермских города

Волшебный состав уже находится в пути Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Поезд Деда Мороза в этом году прибудет в Пермский край 2 декабря. В регионе он совершит две остановки — в Перми и Кунгуре, рассказали URA.RU в СвЖД.

«2 декабря сказочный поезд Деда Мороза посетит Пермский край. На железнодорожную станцию Кунгур состав прибудет в 8:10, на Пермь-2— в 13:15», — говорится в сообщении железнодорожников.

Поезд Деда Мороза — это передвижная резиденция главного зимнего волшебника. В его составе 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие. Состав отправился в предновогоднее путешествие по России 22 октября из Великого Устюга.