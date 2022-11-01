01 ноября 2022

Поезд Деда Мороза посетит два пермских города

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза на станции Пермь 2. Пермь, поезд деда мороза
Волшебный состав уже находится в пути Фото:

Поезд Деда Мороза в этом году прибудет в Пермский край 2 декабря. В регионе он совершит две остановки — в Перми и Кунгуре, рассказали URA.RU в СвЖД.

«2 декабря сказочный поезд Деда Мороза посетит Пермский край. На железнодорожную станцию Кунгур состав прибудет в 8:10, на Пермь-2— в 13:15», — говорится в сообщении железнодорожников.

Поезд Деда Мороза — это передвижная резиденция главного зимнего волшебника. В его составе 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие. Состав отправился в предновогоднее путешествие по России 22 октября из Великого Устюга.

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Поезд Деда Мороза в этом году прибудет в Пермский край 2 декабря. В регионе он совершит две остановки — в Перми и Кунгуре, рассказали URA.RU в СвЖД. «2 декабря сказочный поезд Деда Мороза посетит Пермский край. На железнодорожную станцию Кунгур состав прибудет в 8:10, на Пермь-2— в 13:15», — говорится в сообщении железнодорожников. Поезд Деда Мороза — это передвижная резиденция главного зимнего волшебника. В его составе 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие. Состав отправился в предновогоднее путешествие по России 22 октября из Великого Устюга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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