Генерал-майор Тутрин раскрыл, когда мобилизованных отправят домой

Генерал-майор Тутрин: мобилизованных отправят домой после завершения контракта или окончания СВО

02 ноября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

После окончания контракта мобилизованный может ехать домой, сказал Николай Тутрин Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные россияне смогут вернуться домой после истечения их контракта или завершения специальной военной операции. Как URA.RU рассказал кандидат военных наук, профессор Академии военных наук, генерал-майор Николай Тутрин, это не значит, что они будут все время находиться в зоне боевых действий, есть практика ротаций, каждые несколько месяцев военных отправляют в отпуска. «Все мобилизованные служат по контракту. Контракт заканчивается, военнослужащий имеет полное право ехать домой. Или он может контракт продолжить на следующий этап пребывания в зоне боевых действий. У всех контракт подписан. Согласно ему идет соцобеспечение семей военнослужащих, дополнительная оплата ежемесячная, зарплата, дети в детский сад в первую очередь пойдут. Много социальных гарантий, которые прописаны в указе президента. Если операция закончится раньше, чем контракт, значит, решением командования контракт прерывается по завершению выполнения боевой задачи. Но по желанию люди могут остаться служить дальше», — объяснил Николай Тутрин. Военнослужащие, задействованные в зоне спецоперации, будут сменять друг друга для восстановления сил, отметил генерал-майор. «Есть практика ротации. Это было во всех вооруженных конфликтах, в том числе в Афганистане, Сирии, на Северном Кавказе. Только во время ВОВ этого не было и то командиры иногда представляли отпуска наиболее нуждающимся, например, по ранению. Ротация есть, и она работает. Не может человек выдержать определенное количество времени в тяжелой обстановке, в боевой тем более. Поэтому он должен отдохнуть. Решением командира идет ротация не только офицеров, но и целых подразделений. Меняется полк. Полк один выходит, другой заходит. Батальон один выходит, другой заходит. Они остаются на определенный срок. Три месяца или полгода», — заключил кандидат военных наук. В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Министерство обороны России в конце октября отчиталось о ее завершении. При этом как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официального указа президента для подтверждения завершения мобилизации не требуется.

Мобилизованные россияне смогут вернуться домой после истечения их контракта или завершения специальной военной операции. Как URA.RU рассказал кандидат военных наук, профессор Академии военных наук, генерал-майор Николай Тутрин, это не значит, что они будут все время находиться в зоне боевых действий, есть практика ротаций, каждые несколько месяцев военных отправляют в отпуска. «Все мобилизованные служат по контракту. Контракт заканчивается, военнослужащий имеет полное право ехать домой. Или он может контракт продолжить на следующий этап пребывания в зоне боевых действий. У всех контракт подписан. Согласно ему идет соцобеспечение семей военнослужащих, дополнительная оплата ежемесячная, зарплата, дети в детский сад в первую очередь пойдут. Много социальных гарантий, которые прописаны в указе президента. Если операция закончится раньше, чем контракт, значит, решением командования контракт прерывается по завершению выполнения боевой задачи. Но по желанию люди могут остаться служить дальше», — объяснил Николай Тутрин. Военнослужащие, задействованные в зоне спецоперации, будут сменять друг друга для восстановления сил, отметил генерал-майор. «Есть практика ротации. Это было во всех вооруженных конфликтах, в том числе в Афганистане, Сирии, на Северном Кавказе. Только во время ВОВ этого не было и то командиры иногда представляли отпуска наиболее нуждающимся, например, по ранению. Ротация есть, и она работает. Не может человек выдержать определенное количество времени в тяжелой обстановке, в боевой тем более. Поэтому он должен отдохнуть. Решением командира идет ротация не только офицеров, но и целых подразделений. Меняется полк. Полк один выходит, другой заходит. Батальон один выходит, другой заходит. Они остаются на определенный срок. Три месяца или полгода», — заключил кандидат военных наук. В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Министерство обороны России в конце октября отчиталось о ее завершении. При этом как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официального указа президента для подтверждения завершения мобилизации не требуется.