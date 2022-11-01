В Челябинской области снимут фильм о загадочной пещере отшельника

Интерес к изучению истории подстегнут созданием мультфильма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) создадут мультфильм с рассказом об отшельнике из пещеры с рисунками первобытных людей. Как стало известно URA.RU, проект создания краеведческой работы получил финансирование регионального фонда поддержки гражданских инициатив.

«В рамках реализации проекта будет создан краеведческий анимационный фильм об отшельнике Игнатии, жившем в пещере. Позднее пещера получила название Игнатьевской. В ней найдены изображения древних людей», — пояснили авторы проекта во главе с Еленой Хохловой из катав-ивановской школы № 2.

Мультфильм с названием «Старец Игнатий» будет пластилиновым. Инициаторы его создания уверены, что работа привлечет дополнительное внимание к археолого-историческому памятнику федерального значения. Во время подготовки мультфильма участники проекта посетят Серпиевский пещерный град, куда входит и Игнатьевская пещера. За год работа станет вторым мультфильмом, созданным в регионе на историческую тематику.

«Есть много исследований, о том, что у молодых сегодня развито клиповое мышление. Произошел иконический поворот, когда подрастающее поколение общается с помощью смайлов и аватарок. Именно поэтому рассказывать об истории региона мы предпочитаем с применением визуальных материалов», — сообщила URA.RU руководитель отдела по связям с общественностью Исторического музея Южного Урала и кандидат философских наук Дарья Таланкина.

Производство мультфильма займет девять месяцев. Завершится работа в конце мая. Привлечение молодых к созданию краеведческого мультфильма, по мнению авторов проекта, поднимет интерес молодежи к изучению истории малой родины. Акцент на проведении исследований сделан в рамках объявленного в РФ Десятилетия науки и технологий. Другим приоритетом в стране названо образование. Для подготовки будущих кадров в создание социальной и научной инфраструктуры будут вложены миллиарды рублей.