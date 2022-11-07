Игорь Рыбаков готов перечислить тысячу рублей тем, кому нужна помощь с покупкой билета Фото: Илья Московец © URA.RU

Миллиардер из Магнитогорска (Челябинская область) Игорь Рыбаков обещает выдать по тысяче рублей посетителям своих лекций, которые не могут полностью оплатить билет на мероприятие. Об этом он написал в социальных сетях.

«Перечисляю одну тысячу рублей, кому нужна помощь купить билет. Ссылка на регистрацию в первом комментарии», — написал Рыбаков на своей странице в «ВКонтакте».

Пройдя по ссылке, попадаешь на анкету участника лекции. Последним пунктом анкеты идет согласие на оплату регистрационного взноса при входе на мероприятие. Взнос составляет 50 евро. По курсу на 8 ноября эту чуть больше трех тысяч рублей.

Мероприятие пройдет 8 ноября на Кипре. Местом проведения был выбран отель Crowne Plaza в Лимассоле. Согласно афише, для зрителей подготовили тайного гостя.

Ранее Рыбаков показал своим зрителям упражнение для зарабатывания денег. По словам миллиардера, чтобы получать деньги надо упорно трудиться.