07 ноября 2022

Челябинский миллиардер начал платить посетителям своих лекций. Скрин

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Миллиардер Игорь Рыбаков на вручении своей премии «Учитель – сердце школы». Магнитогорск, рыбаков игорь, миллиардер
Игорь Рыбаков готов перечислить тысячу рублей тем, кому нужна помощь с покупкой билета Фото:

Миллиардер из Магнитогорска (Челябинская область) Игорь Рыбаков обещает выдать по тысяче рублей посетителям своих лекций, которые не могут полностью оплатить билет на мероприятие. Об этом он написал в социальных сетях.

«Перечисляю одну тысячу рублей, кому нужна помощь купить билет. Ссылка на регистрацию в первом комментарии», — написал Рыбаков на своей странице в «ВКонтакте».

Пройдя по ссылке, попадаешь на анкету участника лекции. Последним пунктом анкеты идет согласие на оплату регистрационного взноса при входе на мероприятие. Взнос составляет 50 евро. По курсу на 8 ноября эту чуть больше трех тысяч рублей.

Мероприятие пройдет 8 ноября на Кипре. Местом проведения был выбран отель Crowne Plaza в Лимассоле. Согласно афише, для зрителей подготовили тайного гостя.

Ранее Рыбаков показал своим зрителям упражнение для зарабатывания денег. По словам миллиардера, чтобы получать деньги надо упорно трудиться.

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Миллиардер из Магнитогорска (Челябинская область) Игорь Рыбаков обещает выдать по тысяче рублей посетителям своих лекций, которые не могут полностью оплатить билет на мероприятие. Об этом он написал в социальных сетях. «Перечисляю одну тысячу рублей, кому нужна помощь купить билет. Ссылка на регистрацию в первом комментарии», — написал Рыбаков на своей странице в «ВКонтакте». Пройдя по ссылке, попадаешь на анкету участника лекции. Последним пунктом анкеты идет согласие на оплату регистрационного взноса при входе на мероприятие. Взнос составляет 50 евро. По курсу на 8 ноября эту чуть больше трех тысяч рублей. Мероприятие пройдет 8 ноября на Кипре. Местом проведения был выбран отель Crowne Plaza в Лимассоле. Согласно афише, для зрителей подготовили тайного гостя. Ранее Рыбаков показал своим зрителям упражнение для зарабатывания денег. По словам миллиардера, чтобы получать деньги надо упорно трудиться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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