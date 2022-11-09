09 ноября 2022

Екатеринбургского зампрокурора, пойманного ФСБ по делу о взятке, отказались выпускать из СИЗО

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Зампрокурора оставили в СИЗО по делу о взятке Фото:

Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга Илья Загайнов, задержанный силовиками ФСБ по подозрению в получении взятки в 2,5 млн рублей, не смог выйти из-под ареста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте Загайнова», — говорится в сообщении суда. Зампрокурора просил выпустить его из СИЗО.

Загайнова поймали сотрудники УФСБ и СУ СК по Свердловской области по подозрению во взятке. По данным инсайдера, чиновник попался силовикам в тот момент, когда доставал деньги из ячейки. По версии следствия, Загайнов взял 2,5 млн рублей, за что его доставили в суд и поместили в СИЗО до 26 декабря.

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Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга Илья Загайнов, задержанный силовиками ФСБ по подозрению в получении взятки в 2,5 млн рублей, не смог выйти из-под ареста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте Загайнова», — говорится в сообщении суда. Зампрокурора просил выпустить его из СИЗО. Загайнова поймали сотрудники УФСБ и СУ СК по Свердловской области по подозрению во взятке. По данным инсайдера, чиновник попался силовикам в тот момент, когда доставал деньги из ячейки. По версии следствия, Загайнов взял 2,5 млн рублей, за что его доставили в суд и поместили в СИЗО до 26 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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