Екатеринбургского зампрокурора, пойманного ФСБ по делу о взятке, отказались выпускать из СИЗО

Зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга Илья Загайнов, задержанный силовиками ФСБ по подозрению в получении взятки в 2,5 млн рублей, не смог выйти из-под ареста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте Загайнова», — говорится в сообщении суда. Зампрокурора просил выпустить его из СИЗО.
Загайнова поймали сотрудники УФСБ и СУ СК по Свердловской области по подозрению во взятке. По данным инсайдера, чиновник попался силовикам в тот момент, когда доставал деньги из ячейки. По версии следствия, Загайнов взял 2,5 млн рублей, за что его доставили в суд и поместили в СИЗО до 26 декабря.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo