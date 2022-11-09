09 ноября 2022

В Екатеринбурге полыхает промышленный цех

В Екатеринбурге загорелся автомобильный ремонтный завод
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В тушении пожара задействованы 44 человека личного состава, 13 единиц спецтехники (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге горит цех промышленной площадки в районе Сортировки. Из него смогли самостоятельно эвакуироваться два человека. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 15:25 поступило сообщение о пожаре по ул. Билимбаевской в Екатеринбурге. По оперативной информации на площади 400 кв. м происходит горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке», — сообщают в ведомстве.

Также спасатели подчеркивают, что до их прибытия самостоятельно эвакуироваться из горящего здания смогли два человека. На данный момент информации о пострадавших не поступало. «В тушении пожара задействованы 44 человека личного состава, 13 единиц спецтехники. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара», — заявили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото:
Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В Екатеринбурге горит цех промышленной площадки в районе Сортировки. Из него смогли самостоятельно эвакуироваться два человека. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 15:25 поступило сообщение о пожаре по ул. Билимбаевской в Екатеринбурге. По оперативной информации на площади 400 кв. м происходит горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке», — сообщают в ведомстве. Также спасатели подчеркивают, что до их прибытия самостоятельно эвакуироваться из горящего здания смогли два человека. На данный момент информации о пострадавших не поступало. «В тушении пожара задействованы 44 человека личного состава, 13 единиц спецтехники. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара», — заявили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...