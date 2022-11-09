В Екатеринбурге полыхает промышленный цех

В Екатеринбурге загорелся автомобильный ремонтный завод

10 ноября 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

В тушении пожара задействованы 44 человека личного состава, 13 единиц спецтехники (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге горит цех промышленной площадки в районе Сортировки. Из него смогли самостоятельно эвакуироваться два человека. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 15:25 поступило сообщение о пожаре по ул. Билимбаевской в Екатеринбурге. По оперативной информации на площади 400 кв. м происходит горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке», — сообщают в ведомстве. Также спасатели подчеркивают, что до их прибытия самостоятельно эвакуироваться из горящего здания смогли два человека. На данный момент информации о пострадавших не поступало. «В тушении пожара задействованы 44 человека личного состава, 13 единиц спецтехники. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара», — заявили в ГУ МЧС России по Свердловской области. Фото: telegram-канал «Свет» Фото: telegram-канал «Свет»

В Екатеринбурге горит цех промышленной площадки в районе Сортировки. Из него смогли самостоятельно эвакуироваться два человека. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 15:25 поступило сообщение о пожаре по ул. Билимбаевской в Екатеринбурге. По оперативной информации на площади 400 кв. м происходит горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке», — сообщают в ведомстве. Также спасатели подчеркивают, что до их прибытия самостоятельно эвакуироваться из горящего здания смогли два человека. На данный момент информации о пострадавших не поступало. «В тушении пожара задействованы 44 человека личного состава, 13 единиц спецтехники. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара», — заявили в ГУ МЧС России по Свердловской области.