11 ноября 2022

Внедорожник сбил двух пешеходов напротив ГИБДД в Озерске

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дороги. Сургут, регулировщик дорожного движения, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
На месте аварии работает оперативно-следственная группа Фото:

Внедорожник сбил двух пешеходов напротив здания ГИБДД в Озерске (Челябинская область). По предварительным данным, в результате ДТП один пострадавший погиб на месте.

«В субботу вечером на улице Челябинская напротив здания ГИБДД сбили двух мужчин. Один из них скончался до приезда скорой помощи», — сообщается в паблике «Территория Озерск/Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Озерска в комментариях пишут, что на месте происшествия нет пешеходного перехода и плохое освещение. Мужчины пытались перебежать дорогу. Автомобиль, попавший в ДТП, получил серьезные механические повреждения. Комментарий от ГИБДД региона будет опубликован, как только поступит.

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Внедорожник сбил двух пешеходов напротив здания ГИБДД в Озерске (Челябинская область). По предварительным данным, в результате ДТП один пострадавший погиб на месте. «В субботу вечером на улице Челябинская напротив здания ГИБДД сбили двух мужчин. Один из них скончался до приезда скорой помощи», — сообщается в паблике «Территория Озерск/Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте». Жители Озерска в комментариях пишут, что на месте происшествия нет пешеходного перехода и плохое освещение. Мужчины пытались перебежать дорогу. Автомобиль, попавший в ДТП, получил серьезные механические повреждения. Комментарий от ГИБДД региона будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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