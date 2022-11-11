Внедорожник сбил двух пешеходов напротив ГИБДД в Озерске

На месте аварии работает оперативно-следственная группа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Внедорожник сбил двух пешеходов напротив здания ГИБДД в Озерске (Челябинская область). По предварительным данным, в результате ДТП один пострадавший погиб на месте.

«В субботу вечером на улице Челябинская напротив здания ГИБДД сбили двух мужчин. Один из них скончался до приезда скорой помощи», — сообщается в паблике «Территория Озерск/Челябинская область» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Озерска в комментариях пишут, что на месте происшествия нет пешеходного перехода и плохое освещение. Мужчины пытались перебежать дорогу. Автомобиль, попавший в ДТП, получил серьезные механические повреждения. Комментарий от ГИБДД региона будет опубликован, как только поступит.