13 ноября 2022

Репер Сява снялся в рекламе пермских ресторанов доставки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Тануки. Екатеринбург, суши, китайские палочки, роллы, палочки для еды, тануки
На кадрах ролика Репер Сява ест роллы Фото:

Пермский музыкант Вячеслав Хахалкин, известный под псевдонимом Репер Сява, снялся в рекламе пермских ресторанов доставки роллов и пиццы «Доставка кайфа». Съемочный процесс со стороны показал основатель доставки и ее франшиз по всей стране Денис Селезнев в своих соцсетях.

«Почему именно Сява? Потому что мы вместе рождены в Перми: яркие и самобытные. Мы оба не побоялись своей самобытности и заявили о себе на всю Россию»», — рассказал URA.RU Денис Селезнев.

Небольшой отрывок видео будущей рекламы Денис Селезнев разместил в своих соцсетях. На нем — Репер Сява ест роллы и определенными выражениями лица показывает одобрение. Где именно будет размещаться видеореклама и когда выйдет — пока неизвестно.

Ранее URA.RU рассказывало про другую рекламу этих ресторанов. Суть акции: чем больше грудь у женщины — тем большую скидку можно получить при самовывозе заказа.

Репер Сява «кайфует» от «Доставки кайфа»

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Пермский музыкант Вячеслав Хахалкин, известный под псевдонимом Репер Сява, снялся в рекламе пермских ресторанов доставки роллов и пиццы «Доставка кайфа». Съемочный процесс со стороны показал основатель доставки и ее франшиз по всей стране Денис Селезнев в своих соцсетях. «Почему именно Сява? Потому что мы вместе рождены в Перми: яркие и самобытные. Мы оба не побоялись своей самобытности и заявили о себе на всю Россию»», — рассказал URA.RU Денис Селезнев. Небольшой отрывок видео будущей рекламы Денис Селезнев разместил в своих соцсетях. На нем — Репер Сява ест роллы и определенными выражениями лица показывает одобрение. Где именно будет размещаться видеореклама и когда выйдет — пока неизвестно. Ранее URA.RU рассказывало про другую рекламу этих ресторанов. Суть акции: чем больше грудь у женщины — тем большую скидку можно получить при самовывозе заказа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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