Пермский музыкант Вячеслав Хахалкин, известный под псевдонимом Репер Сява, снялся в рекламе пермских ресторанов доставки роллов и пиццы «Доставка кайфа». Съемочный процесс со стороны показал основатель доставки и ее франшиз по всей стране Денис Селезнев в своих соцсетях.
«Почему именно Сява? Потому что мы вместе рождены в Перми: яркие и самобытные. Мы оба не побоялись своей самобытности и заявили о себе на всю Россию»», — рассказал URA.RU Денис Селезнев.
Небольшой отрывок видео будущей рекламы Денис Селезнев разместил в своих соцсетях. На нем — Репер Сява ест роллы и определенными выражениями лица показывает одобрение. Где именно будет размещаться видеореклама и когда выйдет — пока неизвестно.
Ранее URA.RU рассказывало про другую рекламу этих ресторанов. Суть акции: чем больше грудь у женщины — тем большую скидку можно получить при самовывозе заказа.
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