На кадрах ролика Репер Сява ест роллы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермский музыкант Вячеслав Хахалкин, известный под псевдонимом Репер Сява, снялся в рекламе пермских ресторанов доставки роллов и пиццы «Доставка кайфа». Съемочный процесс со стороны показал основатель доставки и ее франшиз по всей стране Денис Селезнев в своих соцсетях.

«Почему именно Сява? Потому что мы вместе рождены в Перми: яркие и самобытные. Мы оба не побоялись своей самобытности и заявили о себе на всю Россию»», — рассказал URA.RU Денис Селезнев.

Небольшой отрывок видео будущей рекламы Денис Селезнев разместил в своих соцсетях. На нем — Репер Сява ест роллы и определенными выражениями лица показывает одобрение. Где именно будет размещаться видеореклама и когда выйдет — пока неизвестно.

Ранее URA.RU рассказывало про другую рекламу этих ресторанов. Суть акции: чем больше грудь у женщины — тем большую скидку можно получить при самовывозе заказа.