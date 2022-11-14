14 ноября 2022

Силовики нашли в Екатеринбурге запертую мумию пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветная. Екатеринбург, машина полиции, криминалистическая лаборатория, последствия пожара, улица рассветная
В полиции установили личность умершей пенсионерки Фото:

В одной из квартир дома на Коминтерна, 20 в Екатеринбурге нашли труп пенсионерки, который пролежал взаперти, предположительно, не один год. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«Следственным отделом по Кировскому району по факту обнаружения тела женщины проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что смерть пенсионерки, по предварительным данным следователей, не имеет следов криминала.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили обнаружение тела. Там выяснили, умершей была женщина возрастом около 75 лет.

В пресс-службе «Екатеринбурггаза» сообщили, что двери в квартиру пенсионерки вскрыли судебные приставы в присутствии работников управляющей компании. После инцидента по всему стояку будет проверено газоснабжение, для чего у жителей дома временно отключат газ.

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В одной из квартир дома на Коминтерна, 20 в Екатеринбурге нашли труп пенсионерки, который пролежал взаперти, предположительно, не один год. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Следственным отделом по Кировскому району по факту обнаружения тела женщины проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что смерть пенсионерки, по предварительным данным следователей, не имеет следов криминала. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили обнаружение тела. Там выяснили, умершей была женщина возрастом около 75 лет. В пресс-службе «Екатеринбурггаза» сообщили, что двери в квартиру пенсионерки вскрыли судебные приставы в присутствии работников управляющей компании. После инцидента по всему стояку будет проверено газоснабжение, для чего у жителей дома временно отключат газ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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