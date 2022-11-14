14 ноября 2022

Роскосмос разрешил «дочке» пермского застройщика разрабатывать изделия для ракет

Роскосмос разрешил «дочке» пермского застройщика разрабатывать продукцию для космоса
© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2022, второй день. Екатеринбург, Роскосмос, ракеты
«Механика» получила лицензию на разработку изделия для космической отрасли Фото:

Пермская инжиниринговая компания «Механика» (входит в состав группы предприятий АО «СЗ «Пермглавснаб») сможет выпускать ракетно-космические изделия. Лицензию на осуществление деятельности компании предоставила госкорпорация «Роскосмос». Информация размещена на сайте «Механики».

«Инжиниринговая компания „Механика“ получила лицензию от госкорпорации „Роскосмос“ на разработку изделий ракетно-космической техники: оборудование, приборы, системы (комплексы) технологического оборудования объектов наземной космической инфраструктуры», — информирует компания.

ООО «Инжиниринговая компания „Механика“» учреждена в 2016 году пермским застройщиком «Пермглавнсаб», а также бизнесменами Сергеем и Александром Кузнецовыми. Она занимается проектированием и производством транспортно-логистического оборудования для различных отраслей на электрическом ходу. Так, для авиационно-космической промышленности «Механика» изготавливает вагонотолкатели, тягачи и прицепы.

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Пермская инжиниринговая компания «Механика» (входит в состав группы предприятий АО «СЗ «Пермглавснаб») сможет выпускать ракетно-космические изделия. Лицензию на осуществление деятельности компании предоставила госкорпорация «Роскосмос». Информация размещена на сайте «Механики». «Инжиниринговая компания „Механика“ получила лицензию от госкорпорации „Роскосмос“ на разработку изделий ракетно-космической техники: оборудование, приборы, системы (комплексы) технологического оборудования объектов наземной космической инфраструктуры», — информирует компания. ООО «Инжиниринговая компания „Механика“» учреждена в 2016 году пермским застройщиком «Пермглавнсаб», а также бизнесменами Сергеем и Александром Кузнецовыми. Она занимается проектированием и производством транспортно-логистического оборудования для различных отраслей на электрическом ходу. Так, для авиационно-космической промышленности «Механика» изготавливает вагонотолкатели, тягачи и прицепы.
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