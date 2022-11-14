Роскосмос разрешил «дочке» пермского застройщика разрабатывать изделия для ракет

Роскосмос разрешил «дочке» пермского застройщика разрабатывать продукцию для космоса

15 ноября 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

«Механика» получила лицензию на разработку изделия для космической отрасли Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пермская инжиниринговая компания «Механика» (входит в состав группы предприятий АО «СЗ «Пермглавснаб») сможет выпускать ракетно-космические изделия. Лицензию на осуществление деятельности компании предоставила госкорпорация «Роскосмос». Информация размещена на сайте «Механики». «Инжиниринговая компания „Механика“ получила лицензию от госкорпорации „Роскосмос“ на разработку изделий ракетно-космической техники: оборудование, приборы, системы (комплексы) технологического оборудования объектов наземной космической инфраструктуры», — информирует компания. ООО «Инжиниринговая компания „Механика“» учреждена в 2016 году пермским застройщиком «Пермглавнсаб», а также бизнесменами Сергеем и Александром Кузнецовыми. Она занимается проектированием и производством транспортно-логистического оборудования для различных отраслей на электрическом ходу. Так, для авиационно-космической промышленности «Механика» изготавливает вагонотолкатели, тягачи и прицепы.

Пермская инжиниринговая компания «Механика» (входит в состав группы предприятий АО «СЗ «Пермглавснаб») сможет выпускать ракетно-космические изделия. Лицензию на осуществление деятельности компании предоставила госкорпорация «Роскосмос». Информация размещена на сайте «Механики». «Инжиниринговая компания „Механика“ получила лицензию от госкорпорации „Роскосмос“ на разработку изделий ракетно-космической техники: оборудование, приборы, системы (комплексы) технологического оборудования объектов наземной космической инфраструктуры», — информирует компания. ООО «Инжиниринговая компания „Механика“» учреждена в 2016 году пермским застройщиком «Пермглавнсаб», а также бизнесменами Сергеем и Александром Кузнецовыми. Она занимается проектированием и производством транспортно-логистического оборудования для различных отраслей на электрическом ходу. Так, для авиационно-космической промышленности «Механика» изготавливает вагонотолкатели, тягачи и прицепы.