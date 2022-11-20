20 ноября 2022

Киллер из Литвы, убивавший полицейских, попытался выйти на свободу в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
Ромас Замольскис в Литве убил восемь человек, среди которых полицейский и инкассатор Фото:

Киллер Ромас Замольскис, убивший восемь человек в Литве, а затем работавший в ОПГ Михаила Клока в Екатеринбурге, не смог добиться освобождения из колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства о замене осужденному наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что суд прислушался к позиции прокурора, который указывал на то, что с момента приговора Замольскис не получил ни одного поощрения, но четырежды наказывался за нарушение дисциплины.

В 2016 году Замольскиса приговорили к 15 годам колонии строгого режима за участие в ОПГ, разбой, хранение оружия и взрывчатки, а также покушения на убийства. Киллер приехал на Урал из Литвы, несколько лет находился в розыске Интерпола. На родине он обвинялся в восьми убийствах — в числе прочих он расправился с инкассатором и полицейским. В России он работал под другим именем и вступил в одну из самых известных банд.

Замольскис вошел в группировку Михаила Клока, в составе которой состоял бойцом-вымогателем. На его счету несколько громких преступлений. Под суд киллер попал вместе с совладельцем ЧОП «Гюрза» Валерием Поваровым, предположительно, также входившим в ОПГ Клока.

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Киллер Ромас Замольскис, убивший восемь человек в Литве, а затем работавший в ОПГ Михаила Клока в Екатеринбурге, не смог добиться освобождения из колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства о замене осужденному наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что суд прислушался к позиции прокурора, который указывал на то, что с момента приговора Замольскис не получил ни одного поощрения, но четырежды наказывался за нарушение дисциплины. В 2016 году Замольскиса приговорили к 15 годам колонии строгого режима за участие в ОПГ, разбой, хранение оружия и взрывчатки, а также покушения на убийства. Киллер приехал на Урал из Литвы, несколько лет находился в розыске Интерпола. На родине он обвинялся в восьми убийствах — в числе прочих он расправился с инкассатором и полицейским. В России он работал под другим именем и вступил в одну из самых известных банд. Замольскис вошел в группировку Михаила Клока, в составе которой состоял бойцом-вымогателем. На его счету несколько громких преступлений. Под суд киллер попал вместе с совладельцем ЧОП «Гюрза» Валерием Поваровым, предположительно, также входившим в ОПГ Клока.
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© Служба новостей «URA.RU»
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