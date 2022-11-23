Для батальона «Апостол» закупили девять бытовых генераторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Еманжелинска (Челябинская область) снабдили батальон «Апостол» в ДНР электричеством. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения «Единой России», для батальона закупили девять генераторов.

«Еманжелинцы отправили партию помощи для батальона „Апостол“. Для военнослужащих закупили девять генераторов», — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии.

Там отметили, что также военные получат теплые вещи, предметы личной гигиены и мед. Груз отправится вместе с очередным конвоем от партии.

Медперсонал Челябинской областной клинической больницы также участвует в снабжении бойцов на передовой. В пятницу в зону СВО отправится груз с медикаментами, перевязочными материалами, жгутами и теплыми вещами.