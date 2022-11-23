23 ноября 2022

Челябинцы снабдили батальон «Апостол» электричеством. Видео

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Егерь охотничьего хозяйства
Для батальона «Апостол» закупили девять бытовых генераторов Фото:
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Жители Еманжелинска (Челябинская область) снабдили батальон «Апостол» в ДНР электричеством. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения «Единой России», для батальона закупили девять генераторов.

«Еманжелинцы отправили партию помощи для батальона „Апостол“. Для военнослужащих закупили девять генераторов», — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии.

Там отметили, что также военные получат теплые вещи, предметы личной гигиены и мед. Груз отправится вместе с очередным конвоем от партии.

Медперсонал Челябинской областной клинической больницы также участвует в снабжении бойцов на передовой. В пятницу в зону СВО отправится груз с медикаментами, перевязочными материалами, жгутами и теплыми вещами.

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Жители Еманжелинска (Челябинская область) снабдили батальон «Апостол» в ДНР электричеством. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения «Единой России», для батальона закупили девять генераторов. «Еманжелинцы отправили партию помощи для батальона „Апостол“. Для военнослужащих закупили девять генераторов», — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии. Там отметили, что также военные получат теплые вещи, предметы личной гигиены и мед. Груз отправится вместе с очередным конвоем от партии. Медперсонал Челябинской областной клинической больницы также участвует в снабжении бойцов на передовой. В пятницу в зону СВО отправится груз с медикаментами, перевязочными материалами, жгутами и теплыми вещами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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