Бой звезд ММА в Екатеринбурге украсит уникальный перфоманс

Зрители поединка Шлеменко и Исмаилова увидят аудиовизуальное шоу

24 ноября 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Выступление Александра Шлеменко увидят несколько миллионов человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поединок звездных бойцов ММА Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге, сопроводит уникальный перфоманс с аудиовизуальным шоу. В его основу ляжет мир технофэнтези, построенный на вселенных компьютерных игр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе промоутерской компании RCC. «Мы представим звездных бойцов через характеры медведя и огненного тигра, которые будут пересекаться с привычными никнеймами спортсменов. За референс мы взяли известные в поп-культуре миры Warcraft и Horizon Zero Dawn. В этом проекте мы активно задействуем нейросети для создания концептуальных образов и VR-скульптинг для отрисовки декораций», — раскрыл детали креативный продюсер Глеб Бурганов. Свидетелями перфоманса станут не только фанаты на арене, но и телезрители в прямом эфире. Бой Шлеменко и Исмаилова будут транслировать каналы UDAR и «РЕН-ТВ». Как уточнили в RCC, компания регулярно сотрудничает с федеральным каналом, и количество зрителей каждый раз доходит до 4 миллионов человек. Поединок Шлеменко и Исмаилова называют самым ожидаемым в мире российского ММА. Бой должен был состояться еще в августе, но из-за травмы Исмаилова турнир перенесли на декабрь. URA.RU сообщало, что билетов на бой больше нет в продаже. В августе у Шлеменко, который выступает в лиге RCC (основана РМК) с 2018 года, состоялась встреча с сербским бойцом Александром Иличем. Так выглядят рендеры будущего перфоманса Фото: пресс-служба RCC

Поединок звездных бойцов ММА Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге, сопроводит уникальный перфоманс с аудиовизуальным шоу. В его основу ляжет мир технофэнтези, построенный на вселенных компьютерных игр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе промоутерской компании RCC. «Мы представим звездных бойцов через характеры медведя и огненного тигра, которые будут пересекаться с привычными никнеймами спортсменов. За референс мы взяли известные в поп-культуре миры Warcraft и Horizon Zero Dawn. В этом проекте мы активно задействуем нейросети для создания концептуальных образов и VR-скульптинг для отрисовки декораций», — раскрыл детали креативный продюсер Глеб Бурганов. Свидетелями перфоманса станут не только фанаты на арене, но и телезрители в прямом эфире. Бой Шлеменко и Исмаилова будут транслировать каналы UDAR и «РЕН-ТВ». Как уточнили в RCC, компания регулярно сотрудничает с федеральным каналом, и количество зрителей каждый раз доходит до 4 миллионов человек. Поединок Шлеменко и Исмаилова называют самым ожидаемым в мире российского ММА. Бой должен был состояться еще в августе, но из-за травмы Исмаилова турнир перенесли на декабрь. URA.RU сообщало, что билетов на бой больше нет в продаже. В августе у Шлеменко, который выступает в лиге RCC (основана РМК) с 2018 года, состоялась встреча с сербским бойцом Александром Иличем.