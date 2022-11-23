Бой звезд ММА в Екатеринбурге украсит уникальный перфоманс

Поединок звездных бойцов ММА Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге, сопроводит уникальный перфоманс с аудиовизуальным шоу. В его основу ляжет мир технофэнтези, построенный на вселенных компьютерных игр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе промоутерской компании RCC.
«Мы представим звездных бойцов через характеры медведя и огненного тигра, которые будут пересекаться с привычными никнеймами спортсменов. За референс мы взяли известные в поп-культуре миры Warcraft и Horizon Zero Dawn. В этом проекте мы активно задействуем нейросети для создания концептуальных образов и VR-скульптинг для отрисовки декораций», — раскрыл детали креативный продюсер Глеб Бурганов.
Свидетелями перфоманса станут не только фанаты на арене, но и телезрители в прямом эфире. Бой Шлеменко и Исмаилова будут транслировать каналы UDAR и «РЕН-ТВ». Как уточнили в RCC, компания регулярно сотрудничает с федеральным каналом, и количество зрителей каждый раз доходит до 4 миллионов человек.
Поединок Шлеменко и Исмаилова называют самым ожидаемым в мире российского ММА. Бой должен был состояться еще в августе, но из-за травмы Исмаилова турнир перенесли на декабрь. URA.RU сообщало, что билетов на бой больше нет в продаже. В августе у Шлеменко, который выступает в лиге RCC (основана РМК) с 2018 года, состоялась встреча с сербским бойцом Александром Иличем.
Так выглядят рендеры будущего перфоманса
Фото: пресс-служба RCC
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Поединок звездных бойцов ММА Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге, сопроводит уникальный перфоманс с аудиовизуальным шоу. В его основу ляжет мир технофэнтези, построенный на вселенных компьютерных игр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе промоутерской компании RCC. «Мы представим звездных бойцов через характеры медведя и огненного тигра, которые будут пересекаться с привычными никнеймами спортсменов. За референс мы взяли известные в поп-культуре миры Warcraft и Horizon Zero Dawn. В этом проекте мы активно задействуем нейросети для создания концептуальных образов и VR-скульптинг для отрисовки декораций», — раскрыл детали креативный продюсер Глеб Бурганов. Свидетелями перфоманса станут не только фанаты на арене, но и телезрители в прямом эфире. Бой Шлеменко и Исмаилова будут транслировать каналы UDAR и «РЕН-ТВ». Как уточнили в RCC, компания регулярно сотрудничает с федеральным каналом, и количество зрителей каждый раз доходит до 4 миллионов человек. Поединок Шлеменко и Исмаилова называют самым ожидаемым в мире российского ММА. Бой должен был состояться еще в августе, но из-за травмы Исмаилова турнир перенесли на декабрь. URA.RU сообщало, что билетов на бой больше нет в продаже. В августе у Шлеменко, который выступает в лиге RCC (основана РМК) с 2018 года, состоялась встреча с сербским бойцом Александром Иличем.