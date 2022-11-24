В прокуратуре заявили о плохой охране крупного пермского завода

Чусовской металлургический завод будут охранять войска нацгвардии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По настоянию прокуратуры суд обязал Чусовской металлургический завод в Пермском крае обеспечить охрану промышленных площадок силами войск нацгвардии. Во время проверки пропускной режим и охрана на предприятии не соответствовали требованиям, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Установлено, что указанному промышленному предприятию присвоена соответствующая категория, при которой охрану должны осуществлять войска национальной гвардии РФ. Чусовской городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора о возложении на АО „Чусовской металлургический завод“ обязанности по обеспечению физической охраны объекта (территории) промышленности войсками нацгвардии либо организациями, находящимися в ведении данного государственного ведомства», — указано на сайте ведомства.

Решение в законную силу пока не вступило. В ведомстве отметили, что устранение нарушений, касающихся охраны предприятия, находится на контроле городской прокуратуры.

Чусовской металлургический завод производит рессоры для автомобилей, всего предприятие выпускает почти 3 тысячи типов продукции. По данным сервиса СБИС, в 2021 году завод увеличил чистую прибыль более чем в 4 раза, достигнув показателя около 2 млрд рублей.