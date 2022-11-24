Замглавкома ВМФ РФ похвалил морпехов, сумевших обмануть ВСУ и освободить Бердянск

25 ноября 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

В ВМФ рассказали, как морские пехотинцы обманули ВСУ при освобождении Бердянска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Благодаря действиям сил флота и высадке десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска, от украинской армии был освобожден целый город. Об этом заявил заместитель главкома ВМФ РФ, генерал-лейтенант Виктор Астапов накануне Дня морской пехоты в России. «В ходе спецоперации ВСУ ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей. Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска», — передает «Красная звезда» слова Астапова. Он похвалил морских пехотинцев за их профессиональную подготовку и боевой дух. По его словам, в ходе СВО морские пехотинцы ведут как оборонительные, так и наступательные действия. Их задача заключается в том, чтобы проникнуть в тыл противника и провести там «деструктивные действия до подхода основных сил». Ранее украинские морпехи жаловались на зверства своих начальников. Так, пехотинцы 36-й бригады ВСУ рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха. Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что это «живой факт», когда от действий ВСУ страдают свои же бойцы в казармах. Он подчеркнул, что боевой дух украинских военных падает от действий своих же офицеров.

Благодаря действиям сил флота и высадке десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска, от украинской армии был освобожден целый город. Об этом заявил заместитель главкома ВМФ РФ, генерал-лейтенант Виктор Астапов накануне Дня морской пехоты в России. «В ходе спецоперации ВСУ ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей. Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска», — передает «Красная звезда» слова Астапова. Он похвалил морских пехотинцев за их профессиональную подготовку и боевой дух. По его словам, в ходе СВО морские пехотинцы ведут как оборонительные, так и наступательные действия. Их задача заключается в том, чтобы проникнуть в тыл противника и провести там «деструктивные действия до подхода основных сил». Ранее украинские морпехи жаловались на зверства своих начальников. Так, пехотинцы 36-й бригады ВСУ рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха. Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что это «живой факт», когда от действий ВСУ страдают свои же бойцы в казармах. Он подчеркнул, что боевой дух украинских военных падает от действий своих же офицеров.