24 ноября 2022

Из челябинского района отправят партию груза военным в Белгород. Фото

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, армия, военные, полигон еланский, подготовка мобилизованных, тренировочные стрельбы, военная специальность
Жители Карталинского района собрали груз для мобилизованных Фото:
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В Карталинском районе Челябинской области подготовили партию груза для мобилизованных земляков, который 26 ноября отправится в Белгород. По словам главы района Анатолия Вдовина, в сборе участвовали все жители района.

«Подготовлена очередная партия груза для отправки мобилизованным землякам. В пункты сбора помощи продолжали поступать теплые вещи, продукты длительного хранения, туристические коврики, медикаменты и другое», — написал Вдовин в своем telegram-канале.

Он отметил, что ранее от жителей района посылки получили мобилизованные, проходящие обучение в Чебаркульском, Еланском и Озерском учебных центрах. Вдовин поблагодарил всех причастных за помощь в сборе груза.

Ранее жители Еманжелинска подготовили необходимое снаряжение, одежду, обувь и продукты, которые отправятся в батальон «Апостол». Они также закупили на нужды бойцов девять генераторов. Груз отправится на передовую с очередным конвоем регионального отделения партии «Единая Россия».

Карталинцы собрали для мобилизованных земляков необходимые вещи
Фото:
Груз отправится в Белгород 26 ноября
Фото:

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В Карталинском районе Челябинской области подготовили партию груза для мобилизованных земляков, который 26 ноября отправится в Белгород. По словам главы района Анатолия Вдовина, в сборе участвовали все жители района. «Подготовлена очередная партия груза для отправки мобилизованным землякам. В пункты сбора помощи продолжали поступать теплые вещи, продукты длительного хранения, туристические коврики, медикаменты и другое», — написал Вдовин в своем telegram-канале. Он отметил, что ранее от жителей района посылки получили мобилизованные, проходящие обучение в Чебаркульском, Еланском и Озерском учебных центрах. Вдовин поблагодарил всех причастных за помощь в сборе груза. Ранее жители Еманжелинска подготовили необходимое снаряжение, одежду, обувь и продукты, которые отправятся в батальон «Апостол». Они также закупили на нужды бойцов девять генераторов. Груз отправится на передовую с очередным конвоем регионального отделения партии «Единая Россия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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