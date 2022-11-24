Жители Карталинского района собрали груз для мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В Карталинском районе Челябинской области подготовили партию груза для мобилизованных земляков, который 26 ноября отправится в Белгород. По словам главы района Анатолия Вдовина, в сборе участвовали все жители района.

«Подготовлена очередная партия груза для отправки мобилизованным землякам. В пункты сбора помощи продолжали поступать теплые вещи, продукты длительного хранения, туристические коврики, медикаменты и другое», — написал Вдовин в своем telegram-канале.

Он отметил, что ранее от жителей района посылки получили мобилизованные, проходящие обучение в Чебаркульском, Еланском и Озерском учебных центрах. Вдовин поблагодарил всех причастных за помощь в сборе груза.

Ранее жители Еманжелинска подготовили необходимое снаряжение, одежду, обувь и продукты, которые отправятся в батальон «Апостол». Они также закупили на нужды бойцов девять генераторов. Груз отправится на передовую с очередным конвоем регионального отделения партии «Единая Россия».

Карталинцы собрали для мобилизованных земляков необходимые вещи Фото: telegram-канал главы Карталинского района Анатолия Вдовина