Пресс-служба МО МВД России «Краснотурьинский» сообщила, что силовикам удалось найти мужчину, сообщившего о минировании кафе «Гости», из которого его выгнала охрана. Видео опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Подозреваемый задержан, помещен в специальное помещение для задержанных лиц. Против него возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ — публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Ему грозит до трех лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел 12 ноября. Мужчина хотел зайти в кафе «Гости», но охрана на входе не пропустила его. Тогда в отместку он решил сообщить в полицию, что в данном кафе заложена бомба. Полицейские мгновенно приехали на сигнал. Из кафе эвакуировали 80 человек, выставили оцепление. В ходе осмотра здания никаких подозрительных предметов не было обнаружено.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что задержанным оказался 20-летний местный житель. Ранее судимый за кражу с незаконным проникновением в жилище. Мужчина нигде не работал и жил с родителями.
Ранее URA.RU писало, что жителя Свердловской области, который сообщил о бомбе в аэропорту Кольцово, отправят на принудительное лечение. Во время расследования выяснилось, что он страдает шизофренией.
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