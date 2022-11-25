Полиция нашла свердловчанина, сообщившего о минировании кафе, из которого его выгнала охрана. Видео

25 ноября 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Мужчина решил сообщить о минировании кафе в отместку охране, не пропустившего его внутрь Скрин: видео МО МВД России «Краснотурьинский» Пресс-служба МО МВД России «Краснотурьинский» сообщила, что силовикам удалось найти мужчину, сообщившего о минировании кафе «Гости», из которого его выгнала охрана. Видео опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Подозреваемый задержан, помещен в специальное помещение для задержанных лиц. Против него возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ — публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Ему грозит до трех лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве. Инцидент произошел 12 ноября. Мужчина хотел зайти в кафе «Гости», но охрана на входе не пропустила его. Тогда в отместку он решил сообщить в полицию, что в данном кафе заложена бомба. Полицейские мгновенно приехали на сигнал. Из кафе эвакуировали 80 человек, выставили оцепление. В ходе осмотра здания никаких подозрительных предметов не было обнаружено. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что задержанным оказался 20-летний местный житель. Ранее судимый за кражу с незаконным проникновением в жилище. Мужчина нигде не работал и жил с родителями. Ранее URA.RU писало, что жителя Свердловской области, который сообщил о бомбе в аэропорту Кольцово, отправят на принудительное лечение. Во время расследования выяснилось, что он страдает шизофренией.

Пресс-служба МО МВД России «Краснотурьинский» сообщила, что силовикам удалось найти мужчину, сообщившего о минировании кафе «Гости», из которого его выгнала охрана. Видео опубликовано на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Подозреваемый задержан, помещен в специальное помещение для задержанных лиц. Против него возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ — публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Ему грозит до трех лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве. Инцидент произошел 12 ноября. Мужчина хотел зайти в кафе «Гости», но охрана на входе не пропустила его. Тогда в отместку он решил сообщить в полицию, что в данном кафе заложена бомба. Полицейские мгновенно приехали на сигнал. Из кафе эвакуировали 80 человек, выставили оцепление. В ходе осмотра здания никаких подозрительных предметов не было обнаружено. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что задержанным оказался 20-летний местный житель. Ранее судимый за кражу с незаконным проникновением в жилище. Мужчина нигде не работал и жил с родителями. Ранее URA.RU писало, что жителя Свердловской области, который сообщил о бомбе в аэропорту Кольцово, отправят на принудительное лечение. Во время расследования выяснилось, что он страдает шизофренией.