Енот из Херсона, которого предложили обменять, стал оператором БПЛА в российской армии. Видео

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Питомник для енотов «Енотобум». Пермь, енот
Енот был эвакуирован из херсонского заповедника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Эвакуированный из херсонского заповедника енот помог российским операторам беспилотников управлять ими. Об этом сообщается в telegram-канале енота. Ранее жители Украины предлагали своим властям обменять его.

«Сегодня мы с моими полосатыми братьями смотрели, чем занимаются злодеи на правом берегу Днепра», — сообщается в telegram-канале «Енот из Херсона». В нем также пообещали позже показать увиденное енотом и его «полосатыми братьями».

Енот, эвакуированный из херсонского заповедника в Крым, стал героем мемов, передает телеканал 360. Украинцы создавали петиции на сайте президента Украины для того, чтобы вернуть енота. По их мнению, он якобы был похищен российскими военными. В одной из петиций они предлагали правительству обменять енота на одесский памятник Екатерины II.

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Эвакуированный из херсонского заповедника енот помог российским операторам беспилотников управлять ими. Об этом сообщается в telegram-канале енота. Ранее жители Украины предлагали своим властям обменять его. «Сегодня мы с моими полосатыми братьями смотрели, чем занимаются злодеи на правом берегу Днепра», — сообщается в telegram-канале «Енот из Херсона». В нем также пообещали позже показать увиденное енотом и его «полосатыми братьями». Енот, эвакуированный из херсонского заповедника в Крым, стал героем мемов, передает телеканал 360. Украинцы создавали петиции на сайте президента Украины для того, чтобы вернуть енота. По их мнению, он якобы был похищен российскими военными. В одной из петиций они предлагали правительству обменять енота на одесский памятник Екатерины II.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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