У НАТО заканчивается оружие для Украины, Киев готовится к обороне: главное к вечеру 26 ноября

ВС РФ уничтожили более ста украинский бойцов на донецком и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У 20 из 30 стран Североатлантического альянса заканчивается оружие для Украины. В Киеве начались мероприятия по обороне города. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 26 ноября.
- 20 из 30 стран НАТО почти исчерпали все свои запасы военного вооружения, которое они поставляли Киеву, считает The New Yourk Times. Также, по мнению авторов, основная поддержка сейчас зависит от Франции, Германии, Италии и Нидерландов.
- Украина начала подготовку к обороне Киева. В военной администрации Киева уточнили, что Украина наращивает оборону города. Устанавливают как огневые, так и оборонные сооружения.
- Российские войска отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком и краснолиманском направлениях. В Минобороны РФ уточнили, что российские солдаты уничтожили более 110 украинских бойцов.
- Также в военном ведомстве уточнили, что Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Благодаря чему на родину вернулись девять российских солдат.
- ВСУ размещают артиллерию в жилых районах Херсона. Советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич уточнил, что украинские войска делают это специально. План состоит в том, чтобы дискредитировать Россию, если та начнет в ответ атаковать артиллерию, считает Малькевич.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа виновна в начале спецоперации на Украине. По мнению министра, западные страны не принуждали бывшего и нынешнего глав Украины к соблюдению Минских соглашений, а также продвигали план по силовому захвату территорий Донбасса.
- Генерал армии РФ, экс-главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев предположил, что спецоперация не закончится в ближайшие полгода. Также он призвал Россию железом и кровью добиться переговоров с Украиной. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.