Генерал армии призвал кровью добиться переговоров с Зеленским

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, флаг украины, украинский флаг, днр, ополченец, народная милиция, талаковка, линия фронта
Только в бою решается будущее, считает генерал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры проводятся не только дипломатами и подачей голосов в парламент, а еще кровью и железом. Об этом в беседе c URA.RU заявил генерал российской армии, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев, комментируя нежелание президента Украины Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией.

«Я уверен в одном: если мы победим на поле боя, то Зеленский пойдет на любые наши условия. Вот все, что я могу сказать. Только на поле боя. Только там, в бою, решится все будущее. Потому что великие вопросы решаются не только дипломатами и подачей голосов в парламент, а кровью и железом. Я всегда придерживаюсь этого: победим на поле боя — поставим любые свои условия», — считает Болдырев.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По результатам референдумов к России присоединились четыре территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Осенью армия РФ произвела перегруппировку войск на левый берег Днепра. После этого события в СМИ стала появляться информация о тайных переговорах офисов президентов Украины и России. Однако заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что от «невротика Зеленского» все уже устали, сообщает «Ридус».

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Переговоры проводятся не только дипломатами и подачей голосов в парламент, а еще кровью и железом. Об этом в беседе c URA.RU заявил генерал российской армии, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев, комментируя нежелание президента Украины Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией. «Я уверен в одном: если мы победим на поле боя, то Зеленский пойдет на любые наши условия. Вот все, что я могу сказать. Только на поле боя. Только там, в бою, решится все будущее. Потому что великие вопросы решаются не только дипломатами и подачей голосов в парламент, а кровью и железом. Я всегда придерживаюсь этого: победим на поле боя — поставим любые свои условия», — считает Болдырев. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По результатам референдумов к России присоединились четыре территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Осенью армия РФ произвела перегруппировку войск на левый берег Днепра. После этого события в СМИ стала появляться информация о тайных переговорах офисов президентов Украины и России. Однако заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что от «невротика Зеленского» все уже устали, сообщает «Ридус».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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