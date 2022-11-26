Генерал армии призвал кровью добиться переговоров с Зеленским

26 ноября 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Только в бою решается будущее, считает генерал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры проводятся не только дипломатами и подачей голосов в парламент, а еще кровью и железом. Об этом в беседе c URA.RU заявил генерал российской армии, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев, комментируя нежелание президента Украины Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией. «Я уверен в одном: если мы победим на поле боя, то Зеленский пойдет на любые наши условия. Вот все, что я могу сказать. Только на поле боя. Только там, в бою, решится все будущее. Потому что великие вопросы решаются не только дипломатами и подачей голосов в парламент, а кровью и железом. Я всегда придерживаюсь этого: победим на поле боя — поставим любые свои условия», — считает Болдырев. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По результатам референдумов к России присоединились четыре территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Осенью армия РФ произвела перегруппировку войск на левый берег Днепра. После этого события в СМИ стала появляться информация о тайных переговорах офисов президентов Украины и России. Однако заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что от «невротика Зеленского» все уже устали, сообщает «Ридус».

Переговоры проводятся не только дипломатами и подачей голосов в парламент, а еще кровью и железом. Об этом в беседе c URA.RU заявил генерал российской армии, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев, комментируя нежелание президента Украины Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией. «Я уверен в одном: если мы победим на поле боя, то Зеленский пойдет на любые наши условия. Вот все, что я могу сказать. Только на поле боя. Только там, в бою, решится все будущее. Потому что великие вопросы решаются не только дипломатами и подачей голосов в парламент, а кровью и железом. Я всегда придерживаюсь этого: победим на поле боя — поставим любые свои условия», — считает Болдырев. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По результатам референдумов к России присоединились четыре территории: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Осенью армия РФ произвела перегруппировку войск на левый берег Днепра. После этого события в СМИ стала появляться информация о тайных переговорах офисов президентов Украины и России. Однако заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что от «невротика Зеленского» все уже устали, сообщает «Ридус».