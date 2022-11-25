На Украине подготовились к обороне Киева 26 ноября 2022 в 02:37 Размер текста - 17 + На Украине проводят работы по наращиванию оборонных возможностей Киева Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие проводят работы по наращиванию оборонных возможностей Киева, оборудуются мощные фортификационные укрепления. Об этом сообщает киевская военная администрация. «Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных возможностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления», — сообщается в telegram — канале киевской городской военной администрации. Также сообщается, что на взводных и ротных опорных пунктах силы обороны обустраивают места для укрытия и проживания личного состава. Вместе с тем устанавливаются долговременные огневые сооружения для ведения оборонительного боя, пишет ведомство. Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Это является ответом на поставки западного вооружения Киеву, заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее в Минобороны РФ опровергли удары по Киеву. Украинские военнослужащие проводят работы по наращиванию оборонных возможностей Киева, оборудуются мощные фортификационные укрепления. Об этом сообщает киевская военная администрация. «Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных возможностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления», — сообщается в telegram — канале киевской городской военной администрации. Также сообщается, что на взводных и ротных опорных пунктах силы обороны обустраивают места для укрытия и проживания личного состава. Вместе с тем устанавливаются долговременные огневые сооружения для ведения оборонительного боя, пишет ведомство. Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Это является ответом на поставки западного вооружения Киеву, заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее в Минобороны РФ опровергли удары по Киеву. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям