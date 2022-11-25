25 ноября 2022

На Украине подготовились к обороне Киева

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Фото. Пермь., флаг украины
На Украине проводят работы по наращиванию оборонных возможностей Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие проводят работы по наращиванию оборонных возможностей Киева, оборудуются мощные фортификационные укрепления. Об этом сообщает киевская военная администрация.

«Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных возможностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления», — сообщается в telegram — канале киевской городской военной администрации. Также сообщается, что на взводных и ротных опорных пунктах силы обороны обустраивают места для укрытия и проживания личного состава. Вместе с тем устанавливаются долговременные огневые сооружения для ведения оборонительного боя, пишет ведомство.

Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Это является ответом на поставки западного вооружения Киеву, заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее в Минобороны РФ опровергли удары по Киеву.

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Украинские военнослужащие проводят работы по наращиванию оборонных возможностей Киева, оборудуются мощные фортификационные укрепления. Об этом сообщает киевская военная администрация. «Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных возможностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления», — сообщается в telegram — канале киевской городской военной администрации. Также сообщается, что на взводных и ротных опорных пунктах силы обороны обустраивают места для укрытия и проживания личного состава. Вместе с тем устанавливаются долговременные огневые сооружения для ведения оборонительного боя, пишет ведомство. Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Это является ответом на поставки западного вооружения Киеву, заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее в Минобороны РФ опровергли удары по Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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