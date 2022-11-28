28 ноября 2022

Отца челябинца, погибшего в ходе СВО, лишили выплат по просьбе матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Мать погибшего военнослужащего через суд лишила его отца соцвыплат Фото:

В Озерске (Челябинская область) отца военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине, лишили положенной выплаты. Мать погибшего через суд добилась отказа ему в выплатах, сообщили URA.RU в пресс-службе горсуда.

«Женщина полагала, что отец ее ребенка должен быть лишен права на получение единовременного пособия, страховой суммы и единовременных выплат. Также она просила признать ее единственным выгодоприобретателем, в пользу которого должны быть произведены причитающиеся выплаты», — сообщили URA.RU в суде.

В своем заявлении женщина указала, что ее сожитель не участвовал в воспитании сына. Он не содержал его, не поддерживал с ним никаких связей, не интересовался его судьбой, а также не платил алименты, хотя факт отцовства был установлен добровольно.

Суд полностью удовлетворил исковые требования матери погибшего солдата. Она единственная, кто получит социальную поддержку от государства в связи с потерей сына. Но пока решение не вступило в законную силу.

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В Озерске (Челябинская область) отца военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине, лишили положенной выплаты. Мать погибшего через суд добилась отказа ему в выплатах, сообщили URA.RU в пресс-службе горсуда. «Женщина полагала, что отец ее ребенка должен быть лишен права на получение единовременного пособия, страховой суммы и единовременных выплат. Также она просила признать ее единственным выгодоприобретателем, в пользу которого должны быть произведены причитающиеся выплаты», — сообщили URA.RU в суде. В своем заявлении женщина указала, что ее сожитель не участвовал в воспитании сына. Он не содержал его, не поддерживал с ним никаких связей, не интересовался его судьбой, а также не платил алименты, хотя факт отцовства был установлен добровольно. Суд полностью удовлетворил исковые требования матери погибшего солдата. Она единственная, кто получит социальную поддержку от государства в связи с потерей сына. Но пока решение не вступило в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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