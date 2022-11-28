Отца челябинца, погибшего в ходе СВО, лишили выплат по просьбе матери

Мать погибшего военнослужащего через суд лишила его отца соцвыплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) отца военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине, лишили положенной выплаты. Мать погибшего через суд добилась отказа ему в выплатах, сообщили URA.RU в пресс-службе горсуда.

«Женщина полагала, что отец ее ребенка должен быть лишен права на получение единовременного пособия, страховой суммы и единовременных выплат. Также она просила признать ее единственным выгодоприобретателем, в пользу которого должны быть произведены причитающиеся выплаты», — сообщили URA.RU в суде.

В своем заявлении женщина указала, что ее сожитель не участвовал в воспитании сына. Он не содержал его, не поддерживал с ним никаких связей, не интересовался его судьбой, а также не платил алименты, хотя факт отцовства был установлен добровольно.

Суд полностью удовлетворил исковые требования матери погибшего солдата. Она единственная, кто получит социальную поддержку от государства в связи с потерей сына. Но пока решение не вступило в законную силу.