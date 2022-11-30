Пермякам предлагают украсить коттеджи как в американских фильмах

Пермякам предлагают украсить коттеджи новогодней иллюминацией
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Тула «Новогодняя столица России
Цены зависят от сложности работ и количества гирлянд Фото:

Пермякам предлагают приобщиться к американской традиции украшать свои частные дома и коттеджи яркой новогодней иллюминацией. Услуги по разработке дизайна и установке гирлянд предоставляет компания «Новолайт».

«Украшаем коттеджи новогодней иллюминацией в Перми. Сделаем расчет и пришлем дизайн-проект бесплатно по фото вашего дома», — указано на сайте компании.

Цены на украшение дома сильно разнятся в зависимости от предпочтений и объема работы. Работа до 30 тысяч рублей, в основном, включает в себя украшение иллюминацией входной группы и навесов. До 80 тысяч рублей можно украсить и карнизы с забором. Варианты выше 100 тысяч рублей включают украшение дома по периметру карниза, построек во дворе, забора и елок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми начались ярмарки искусственных новогодних елок. В этом году цены на них остались прежними.

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Пермякам предлагают приобщиться к американской традиции украшать свои частные дома и коттеджи яркой новогодней иллюминацией. Услуги по разработке дизайна и установке гирлянд предоставляет компания «Новолайт». «Украшаем коттеджи новогодней иллюминацией в Перми. Сделаем расчет и пришлем дизайн-проект бесплатно по фото вашего дома», — указано на сайте компании. Цены на украшение дома сильно разнятся в зависимости от предпочтений и объема работы. Работа до 30 тысяч рублей, в основном, включает в себя украшение иллюминацией входной группы и навесов. До 80 тысяч рублей можно украсить и карнизы с забором. Варианты выше 100 тысяч рублей включают украшение дома по периметру карниза, построек во дворе, забора и елок. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми начались ярмарки искусственных новогодних елок. В этом году цены на них остались прежними.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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