Пермякам предлагают украсить коттеджи как в американских фильмах

Пермякам предлагают приобщиться к американской традиции украшать свои частные дома и коттеджи яркой новогодней иллюминацией. Услуги по разработке дизайна и установке гирлянд предоставляет компания «Новолайт».
«Украшаем коттеджи новогодней иллюминацией в Перми. Сделаем расчет и пришлем дизайн-проект бесплатно по фото вашего дома», — указано на сайте компании.
Цены на украшение дома сильно разнятся в зависимости от предпочтений и объема работы. Работа до 30 тысяч рублей, в основном, включает в себя украшение иллюминацией входной группы и навесов. До 80 тысяч рублей можно украсить и карнизы с забором. Варианты выше 100 тысяч рублей включают украшение дома по периметру карниза, построек во дворе, забора и елок.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми начались ярмарки искусственных новогодних елок. В этом году цены на них остались прежними.
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