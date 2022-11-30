Пермский мошенник получил порядка 2 млн от 38 жителей России

30 ноября 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Почти 2 млн рублей пермяк получил обманом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае мошенник обманывал жителей России. Молодой человек оформлял на жителей разных городов страны, а часть денег оставлял себе. Подробности о незаконной деятельности 23-летнего жителя Соликамска рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Предварительным следствием установлено, что пермяк в одной из социальных сетей делал рассылку подписчикам из разных городов России с предложением дополнительного заработка. Он предлагал оформить на свое имя договор займа, большую часть денежных средств перевести ему, а остальные деньги оставить себе в качестве дохода. Со своей стороны молодой человек обещал, что будет погашать кредиты в установленный срок», — сообщает ведомство. Для большей убедительности житель Соликамска представлялся предпринимателем, который несколько лет работает в сфере оборота заемных средств и получения от них прибыли. Обманутые жители России переводили ему от 50 до 200 тысяч рублей. Общий ущерб составил порядка 2 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны 38 человек. На данный момент продолжаются следственные действия по возбужденному уголовному делу.

В Пермском крае мошенник обманывал жителей России. Молодой человек оформлял на жителей разных городов страны, а часть денег оставлял себе. Подробности о незаконной деятельности 23-летнего жителя Соликамска рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Предварительным следствием установлено, что пермяк в одной из социальных сетей делал рассылку подписчикам из разных городов России с предложением дополнительного заработка. Он предлагал оформить на свое имя договор займа, большую часть денежных средств перевести ему, а остальные деньги оставить себе в качестве дохода. Со своей стороны молодой человек обещал, что будет погашать кредиты в установленный срок», — сообщает ведомство. Для большей убедительности житель Соликамска представлялся предпринимателем, который несколько лет работает в сфере оборота заемных средств и получения от них прибыли. Обманутые жители России переводили ему от 50 до 200 тысяч рублей. Общий ущерб составил порядка 2 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны 38 человек. На данный момент продолжаются следственные действия по возбужденному уголовному делу.