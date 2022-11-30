«Ведомости»: куратором автопрома РФ станет начальник дептранса Москвы

01 декабря 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

Куратором российского автопрома станет начальник дептранса Москвы Максим Горин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главой департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ назначат начальника управления развития транспортных коммуникаций в департаменте транспорта Москвы Максима Горина. Информацию об этом подтверждают три источника — собеседник в одном из автоконцернов, консультант и человек, близкий к министерству. «Все согласительные процедуры уже пройдены. На днях указ о назначении должен подписать вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров», — цитируют «Ведомости» одного из источников. Предыдущим куратором российского автопрома был Денис Пак, работавший на этой должности последние пять лет, однако в сентябре покинул свой пост. За время главы дептранса Москвы Горин принял участие в развитие электротранспорта в столице России и участвовал в создании фонда «Транспортные инновации Москвы». Автоэскперт Владимир Беспалов утверждает, что одной из основных стратегических задач нового куратора автопрома станет перезапуск автомобильных производств в России. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Денис Мантуров получил новую должность. Он стал председателем межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ.

Главой департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ назначат начальника управления развития транспортных коммуникаций в департаменте транспорта Москвы Максима Горина. Информацию об этом подтверждают три источника — собеседник в одном из автоконцернов, консультант и человек, близкий к министерству. «Все согласительные процедуры уже пройдены. На днях указ о назначении должен подписать вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров», — цитируют «Ведомости» одного из источников. Предыдущим куратором российского автопрома был Денис Пак, работавший на этой должности последние пять лет, однако в сентябре покинул свой пост. За время главы дептранса Москвы Горин принял участие в развитие электротранспорта в столице России и участвовал в создании фонда «Транспортные инновации Москвы». Автоэскперт Владимир Беспалов утверждает, что одной из основных стратегических задач нового куратора автопрома станет перезапуск автомобильных производств в России. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Денис Мантуров получил новую должность. Он стал председателем межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ.