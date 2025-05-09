Путин поприветствовал каждого командира парадных расчетов

Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовал каждого командира пеших парадных расчетов, участвовавших в параде Победы. Торжественное мероприятие, по традиции, прошло на Красной площади в Москве. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Командиры выстроились на площади в торжественном порядке. Глава государства, сопровождаемый министром обороны Андреем Белоусовым, обратился с приветствием ко всем командирам, включая представителей иностранных подразделений, задействованных в параде, посвященном 80-й годовщине Победы. Некоторые военнослужащие поздравили Владимира Путина с праздником Дня Победы.
Кроме того, во время парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по Красной площади торжественным маршем прошли подразделения вооруженных сил союзных стран. Среди них были участники из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, перед трибунами прошли парадные расчеты вооруженных сил Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии и Туркменистана и других союзных государств.
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