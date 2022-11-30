30 ноября 2022

В Перми эвакуировали участников VIP-форума. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский инженерно-промышленный форум ПИПФ 2022. Пермь
Гостей и участников пермского форума эвакуировали из-за пожарной тревоги Фото:

В Перми эвакуировали всех участников инженерно-промышленного форума, в том числе VIP-персон. В здании, где проводится форум сработала пожарная сигнализация. В рамках проведения форума выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в здании размещены стенды всех крупнейших пермских предприятий.

«В здании сработала пожарная сигнализация. Всех стали эвакуировать, в том числе VIP-персон», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

Когда часть людей успела выйти на улицу, объявили, что это ложное срабатывание. Все вернулись обратно, работа форума продолжается.

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В Перми эвакуировали всех участников инженерно-промышленного форума, в том числе VIP-персон. В здании, где проводится форум сработала пожарная сигнализация. В рамках проведения форума выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в здании размещены стенды всех крупнейших пермских предприятий. «В здании сработала пожарная сигнализация. Всех стали эвакуировать, в том числе VIP-персон», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Когда часть людей успела выйти на улицу, объявили, что это ложное срабатывание. Все вернулись обратно, работа форума продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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