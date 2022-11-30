В Перми эвакуировали участников VIP-форума. Видео

01 декабря 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Гостей и участников пермского форума эвакуировали из-за пожарной тревоги Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми эвакуировали всех участников инженерно-промышленного форума, в том числе VIP-персон. В здании, где проводится форум сработала пожарная сигнализация. В рамках проведения форума выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в здании размещены стенды всех крупнейших пермских предприятий. «В здании сработала пожарная сигнализация. Всех стали эвакуировать, в том числе VIP-персон», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Когда часть людей успела выйти на улицу, объявили, что это ложное срабатывание. Все вернулись обратно, работа форума продолжается.

В Перми эвакуировали всех участников инженерно-промышленного форума, в том числе VIP-персон. В здании, где проводится форум сработала пожарная сигнализация. В рамках проведения форума выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в здании размещены стенды всех крупнейших пермских предприятий. «В здании сработала пожарная сигнализация. Всех стали эвакуировать, в том числе VIP-персон», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Когда часть людей успела выйти на улицу, объявили, что это ложное срабатывание. Все вернулись обратно, работа форума продолжается.