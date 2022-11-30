30 ноября 2022

Иностранцы проигнорировали значимый кинофестиваль в Ельцин Центре

Фестиваль «Кинопроба» не нашел денег на приезд иностранцев в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XVII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Екатеринбург, кинозал, фестиваль кинопроба
В этом году «Кинопроба» столкнулась с экономической проблемой и осталась без зарубежных экспертов Фото:

Организаторы международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», который проходит с 1 по 5 декабря в Екатеринбурге, не нашли денег, чтобы привезти экспертов из других стран. Об этом заявила директор фестиваля Лилия Немченко.

«Что касается экспертов, то в этом году у нас скромный фестиваль в силу разных причин — экономических, в первую очередь. Мы не могли оплачивать приезд участников, поэтому местные — да [будут на фестивале], участники кинолаборатории местные тоже приедут и приедут их герои из Сысерти и Полевского», — заявила Немченко.

В этом году выбирать лучшие картины разных киношкол мира будут 12 экспертов. Им предстоит оценить 127 фильмов от режиссеров из 15 стран: Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Ирана, Израиля, Китая, Сербии, Тайваня, России и других.

Фильмы будут доступны для всех екатеринбуржцев: их показы пройдут на четырех городских площадках — в галерее «Синара Арт», Музее андеграунда, Ельцин Центре и Доме кино. 5 декабря станут известны имена режиссеров лучших короткометражных картин.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Организаторы международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», который проходит с 1 по 5 декабря в Екатеринбурге, не нашли денег, чтобы привезти экспертов из других стран. Об этом заявила директор фестиваля Лилия Немченко. «Что касается экспертов, то в этом году у нас скромный фестиваль в силу разных причин — экономических, в первую очередь. Мы не могли оплачивать приезд участников, поэтому местные — да [будут на фестивале], участники кинолаборатории местные тоже приедут и приедут их герои из Сысерти и Полевского», — заявила Немченко. В этом году выбирать лучшие картины разных киношкол мира будут 12 экспертов. Им предстоит оценить 127 фильмов от режиссеров из 15 стран: Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Ирана, Израиля, Китая, Сербии, Тайваня, России и других. Фильмы будут доступны для всех екатеринбуржцев: их показы пройдут на четырех городских площадках — в галерее «Синара Арт», Музее андеграунда, Ельцин Центре и Доме кино. 5 декабря станут известны имена режиссеров лучших короткометражных картин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...