Иностранцы проигнорировали значимый кинофестиваль в Ельцин Центре

Организаторы международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», который проходит с 1 по 5 декабря в Екатеринбурге, не нашли денег, чтобы привезти экспертов из других стран. Об этом заявила директор фестиваля Лилия Немченко.
«Что касается экспертов, то в этом году у нас скромный фестиваль в силу разных причин — экономических, в первую очередь. Мы не могли оплачивать приезд участников, поэтому местные — да [будут на фестивале], участники кинолаборатории местные тоже приедут и приедут их герои из Сысерти и Полевского», — заявила Немченко.
В этом году выбирать лучшие картины разных киношкол мира будут 12 экспертов. Им предстоит оценить 127 фильмов от режиссеров из 15 стран: Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Ирана, Израиля, Китая, Сербии, Тайваня, России и других.
Фильмы будут доступны для всех екатеринбуржцев: их показы пройдут на четырех городских площадках — в галерее «Синара Арт», Музее андеграунда, Ельцин Центре и Доме кино. 5 декабря станут известны имена режиссеров лучших короткометражных картин.
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