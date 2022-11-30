Иностранцы проигнорировали значимый кинофестиваль в Ельцин Центре

Фестиваль «Кинопроба» не нашел денег на приезд иностранцев в Екатеринбург

01 декабря 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

В этом году «Кинопроба» столкнулась с экономической проблемой и осталась без зарубежных экспертов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Организаторы международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», который проходит с 1 по 5 декабря в Екатеринбурге, не нашли денег, чтобы привезти экспертов из других стран. Об этом заявила директор фестиваля Лилия Немченко. «Что касается экспертов, то в этом году у нас скромный фестиваль в силу разных причин — экономических, в первую очередь. Мы не могли оплачивать приезд участников, поэтому местные — да [будут на фестивале], участники кинолаборатории местные тоже приедут и приедут их герои из Сысерти и Полевского», — заявила Немченко. В этом году выбирать лучшие картины разных киношкол мира будут 12 экспертов. Им предстоит оценить 127 фильмов от режиссеров из 15 стран: Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Ирана, Израиля, Китая, Сербии, Тайваня, России и других. Фильмы будут доступны для всех екатеринбуржцев: их показы пройдут на четырех городских площадках — в галерее «Синара Арт», Музее андеграунда, Ельцин Центре и Доме кино. 5 декабря станут известны имена режиссеров лучших короткометражных картин.

Организаторы международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», который проходит с 1 по 5 декабря в Екатеринбурге, не нашли денег, чтобы привезти экспертов из других стран. Об этом заявила директор фестиваля Лилия Немченко. «Что касается экспертов, то в этом году у нас скромный фестиваль в силу разных причин — экономических, в первую очередь. Мы не могли оплачивать приезд участников, поэтому местные — да [будут на фестивале], участники кинолаборатории местные тоже приедут и приедут их герои из Сысерти и Полевского», — заявила Немченко. В этом году выбирать лучшие картины разных киношкол мира будут 12 экспертов. Им предстоит оценить 127 фильмов от режиссеров из 15 стран: Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Ирана, Израиля, Китая, Сербии, Тайваня, России и других. Фильмы будут доступны для всех екатеринбуржцев: их показы пройдут на четырех городских площадках — в галерее «Синара Арт», Музее андеграунда, Ельцин Центре и Доме кино. 5 декабря станут известны имена режиссеров лучших короткометражных картин.